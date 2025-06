San Marino. W&D Racing Team raddoppia a Spa: Paolo e Davide Meloni in pista anche nel weekend francese

Antipasto di fuoco sul circuito delle Ardenne prima della tappa europea della GT4 Series

Il W&D Racing Team anticipa i tempi e rilancia. In vista della tappa europea della GT4 European Series powered by RAFA Racing Club, in programma sul leggendario tracciato di Spa-Francorchamps dal 24 al 28 giugno, Paolo e Davide Meloni scenderanno in pista già questo fine settimana (20-22 giugno), partecipando alla terza prova del Campionato Francese GT4 sul medesimo circuito belga.

Un impegno extra che testimonia la determinazione del team sammarinese nel preparare al meglio uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione. Il round europeo della prossima settimana coinciderà infatti con l’evento clou della 24 Ore di Spa, rendendo ancora più elevato il livello tecnico e mediatico del fine settimana.

In questo weekend di anticipazione, Paolo e Davide si alterneranno al volante della fidata BMW M4 GT4 G82, confrontandosi con una entry list di 21 vetture provenienti da otto diversi costruttori, a conferma dell’alto profilo della competizione transalpina.

La coppia padre-figlio arriva da una trasferta complicata a Zandvoort, che ha seguito l’esordio stagionale al Paul Ricard, dove il duo aveva però centrato i primi punti del 2025. A Spa, l’obiettivo sarà duplice: affinare il setup in vista del weekend europeo e tornare subito nella zona alta della classifica.

Il programma prevede l’inizio delle attività già venerdì con le due sessioni di prove libere, mentre le qualifiche si disputeranno sabato alle 14:55. A seguire, Gara 1 scatterà in notturna, sabato alle 20:45, mentre Gara 2 prenderà il via domenica alle 16:10. Entrambe le gare avranno una durata di 60 minuti.

Gli appassionati potranno seguire l’azione in diretta streaming su:

? https://ffsagt.gt4series.com/watch-live