San Marino. Week end di impegni nazionali di alto profilo per gli Arcieri del Titano. Vittorie per Giorgia Cesarini e Lucrezia Tura

Al Trofeo del Tricolore di Reggio Emilia ultima competizione prima degli impegni della Nazionale a Porec (CRO) e al pre olimpico di Antalya (TUR), Leonardo Tura chiude la gara maschile, arco olimpico, in prima posizione davanti a Emanuele Guidi mentre tra le donne vince Giorgia Cesarini con Kristina Pruccoli che si piazza al terzo posto. Quinta Maria Luisa Fazzardi. Vittoria per Lucrezia Tura nella categoria juniores.

Doppia gara 3D a Maranello per l’avvicinamento al Campionato del Mondo di specialità, Federica Valli chiude al secondo posto a 2 soli punti da Sabrina Vannini, Campionessa Europea in carica sia sabato che domenica. Buon terzo posto nella gara del sabato per Carlo Chiaruzzi.