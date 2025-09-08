San Marino. Weekend di soddisfazioni per la Juvenes Tennistavolo

Anche questo fine settimana ha portato grandi soddisfazioni per la Juvenes Tennistavolo. A brillare è stato Elia Mazza, che ha conquistato un bel secondo posto al Torneo Nazionale Over 1200 disputato a Castiglione di Ravenna sabato 6 e domenica 7 settembre.

Ottimo risultato anche per il giovanissimo Enea Stefanelli, appena 11 anni, che si è classificato sesto nella categoria Over 3800, confermando il suo grande potenziale e una crescita costante nel panorama nazionale.

Sul fronte internazionale, sabato 6 settembre è arrivata una notizia storica per il tennistavolo sammarinese: durante il congresso della Balkan Table Tennis Union (BTTU) tenutosi a Istanbul, San Marino è stato ufficialmente ammesso all’organizzazione, con voto unanime da parte dei 15 Paesi membri. Un importante riconoscimento che apre nuove opportunità di crescita e confronto per i pongisti del Titano.

in foto Elia Mazza