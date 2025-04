San Marino, weekend di volley anticipato: PromoPharma e Titan Services in campo per chiudere al meglio la stagione

Fine settimana ricco di emozioni per la pallavolo sammarinese, con PromoPharma e Titan Services pronte a scendere in campo in due match che potrebbero rivelarsi decisivi per concludere con il piede giusto la stagione. Entrambe le partite, inizialmente previste per sabato 26 aprile, sono state anticipate a causa dei funerali di Papa Francesco.

Serie B maschile: PromoPharma ospita Riccione, obiettivo risalita

La PromoPharma San Marino affronterà venerdì 25 aprile alle 21, al palazzetto di Serravalle, la Prime Cleaning Riccione, formazione penultima in classifica e già matematicamente retrocessa. All’andata furono i sammarinesi ad imporsi per 3-1 nella trasferta sulla Riviera.

A tre giornate dalla fine del campionato, la squadra guidata da Marco Ricci è chiamata a difendere la propria posizione e, se possibile, scalare ulteriori gradini in classifica. «Vogliamo chiudere la stagione nel miglior modo possibile, lasciandoci alle spalle il Forlì e mettendo pressione alle squadre davanti a noi», ha spiegato il coach. «Contro Riccione dovremo giocare con ritmo alto e concentrazione. È una squadra esperta, con elementi come la banda Conci e il centrale Ferraro, che ha giocato anche in A2».

La PromoPharma è attualmente settima con 39 punti, a distanza di sicurezza dal fondo ma ancora in corsa per migliorare il piazzamento finale. La sfida sarà diretta dagli arbitri Samuele Lasaracina e Mattia Vincenzo Massone.

Serie D femminile: la Titan Services chiude in casa con Santarcangelo

Ultima partita stagionale anche per la Titan Services, impegnata sabato 3 maggio alle 20.45 contro l’Acerboli Santarcangelo, sempre a Serravalle. L’obiettivo delle ragazze di coach Stefano Sarti è chiaro: superare la soglia dei 30 punti e chiudere il campionato con un piazzamento migliore rispetto alla scorsa stagione.

«Vogliamo salutare il pubblico con una vittoria. Stiamo valutando il rientro di alcune atlete infortunate per capire come schierare il sestetto base», ha spiegato Sarti. «Al centro siamo coperti, ma per il resto della formazione faremo le ultime valutazioni nei giorni precedenti al match».

Attualmente la Titan Services è a quota 28 punti e occupa la settima posizione in classifica. Un successo la porterebbe a 31, migliorando di un punto il bottino della passata stagione e regalando una chiusura positiva davanti ai propri tifosi.

La classifica e gli obiettivi

In Serie B maschile la PromoPharma dovrà affrontare ancora due gare dopo Riccione, tra cui il “derby” con la Sab Group San Mauro Pascoli, seconda in classifica. Nella D femminile, invece, si chiude con la sfida di sabato prossimo, determinante per superare in classifica la diretta concorrente Unica Volley Rimini.

Per entrambe le formazioni sammarinesi, questo finale di stagione rappresenta non solo una sfida tecnica, ma anche un’occasione per dimostrare continuità, spirito di squadra e determinazione. E per lasciare il segno, anche oltre la classifica.