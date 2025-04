San Marino. XXII Congresso del Partito Democratico Cristiano Sammarinese: Impegno e Responsabilità per un Futuro Sicuro

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) è lieto di annunciare il suo XXII Congresso, che si terrà dall’8 al 10 novembre 2024 presso il Centro Congressi Kursaal. Il tema centrale del Congresso, “Impegno e responsabilità per un futuro sicuro”, riflette la determinazione del PDCS nel rispondere alle sfide cruciali che San Marino affronta oggi, mirando a garantire un futuro di stabilità e prosperità per tutti i cittadini.

Il Congresso, convocato in via ordinaria dopo il rinvio dovuto agli impegni elettorali, vedrà la partecipazione di 265 delegati, selezionati in base al criterio di rappresentanza degli iscritti. I delegati saranno chiamati a discutere e definire le linee programmatiche del PDCS per i prossimi tre anni, contribuendo al dibattito sulle priorità politiche e sociali del Paese.

Venturini: “Una nuova fase di grande impegno”

Gian Carlo Venturini, Segretario del PDCS, ha sottolineato come questo Congresso rappresenti un momento di grande responsabilità, soprattutto alla luce dei recenti risultati elettorali, che hanno visto il PDCS raggiungere il 34,14% dei voti. Questo risultato, ha detto Venturini, ha aumentato l’impegno del partito, in particolare riguardo alle sfide imminenti, tra cui l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, che richiederà una profonda dedizione da parte di tutto il partito e della maggioranza di governo.

Massimo Andrea Ugolini: “Un dialogo costruttivo per affrontare le sfide del Paese”

Intervenendo sulla situazione politica attuale, il Capogruppo del PDCS, Massimo Andrea Ugolini, ha evidenziato l’importanza di un dialogo costruttivo all’interno del Congresso, che servirà a delineare le priorità del partito per affrontare le principali sfide che il Paese sta affrontando, come la crisi demografica, la famiglia, il lavoro e le infrastrutture. Ugolini ha ribadito l’importanza di continuare il lavoro intrapreso dal partito e dal governo nella recente legislatura, confermato anche dall’ampio consenso ottenuto alle urne.

I gruppi di lavoro e i temi del Congresso

Il Congresso sarà articolato in tre gruppi di lavoro, ognuno dedicato a un tema centrale per il futuro del Paese e del partito:

1-COSA È CHIESTO AL NOSTRO PARTITO PER ATTUARE UNA POLITICA COERENTE CON LA SUA IDENTITÁ E ADEGUATA ALLE SFIDE DEL MOMENTO – Questo gruppo analizzerà la vita del Partito e come il PDCS possa mantenere una politica coerente con la sua identità storica, affrontando al contempo le sfide moderne.

2-QUALI SONO LE SFIDE PIÚ IMPORTANTI CHE RILEVIAMO SUL PIANO SOCIALE, CULTURALE E POLITICO E COME AFFRONTARLE – Il secondo gruppo sarà dedicato alle priorità sociali e politiche del Paese, concentrandosi su tematiche come la famiglia, la natalità, il lavoro e le politiche infrastrutturali.

3-COME SALVAGUARDARE LIBERTÁ E DEMOCRAZIA GARANTENDO STABILITÁ E GOVERNABILITÁ – Il terzo gruppo si concentrerà sui rapporti politici ed istituzionali, esaminando come garantire una governance stabile e democratica in un contesto politico complesso.

Manuel Ciavatta: “Coinvolgimento della base e delle nuove generazioni”

Il Vice Segretario Manuel Ciavatta ha sottolineato come il processo congressuale sia iniziato già da tempo, coinvolgendo attivamente le sezioni del Partito. Ciavatta ha inoltre ribadito l’importanza del coinvolgimento della cittadinanza, soprattutto in questa fase di rilancio e approfondimento della vita del Partito, e ha evidenziato come il Congresso rappresenti un’opportunità per rafforzare il legame con la base e aumentare la partecipazione attiva.

Marco Mularoni: “Il ruolo fondamentale dei giovani”

Anche il Presidente del Movimento Giovanile, Marco Mularoni, è intervenuto per sottolineare il ruolo cruciale che i giovani giocheranno nel Congresso. Molti delegati appartengono al Movimento Giovanile e avranno l’opportunità di partecipare attivamente al dibattito congressuale, contribuendo con nuove idee e visioni per il futuro del Partito e del Paese. Mularoni ha inoltre anticipato che il Movimento Giovanile celebrerà il 70° anniversario della sua fondazione nel 2025, un traguardo che sarà accompagnato da una serie di iniziative già in programma per l’anno a venire.

Pasquale Valentini: “Rinnovamento e continuità”

Il Presidente del PDCS, Pasquale Valentini, pur non potendo partecipare a causa di motivi di salute, ha inviato un messaggio di sostegno, ribadendo la necessità di portare avanti il rinnovamento del Partito, senza però dimenticare le radici storiche e i valori cristiano-democratici che hanno sempre contraddistinto il PDCS.

Il XXII Congresso PDCS rappresenterà un momento decisivo per il partito e per il Paese, consentendo di definire le nuove linee programmatiche che guideranno San Marino nei prossimi anni.

Il Congresso si terrà presso il Centro Congressi Kursaal dall’8 al 10 novembre 2024. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita a visitare il sito www.pdcs.sm.

San Marino, 15 ottobre 2024

PDCS