San Marino. Yamaha R3 Cup: un 4° posto e tanta sfortuna per il team Roc’n’DeA a Vallelunga

Weekend dolceamaro per il Team Roc’n’DeA nella tappa d’esordio della Yamaha R3 Cup, andata in scena a Vallelunga nell’ambito della Coppa Italia CIV. Una massiccia dose di sfortuna ha impedito che il bilancio del fine settimana potesse essere ampiamente positivo.

Di segnali incoraggianti, comunque, ce ne sono tanti. Nella qualifica 1 di sabato Emanuele Pastore e Mattia Lacasella hanno chiuso rispettivamente al 2° e 3° posto, centrando una prima fila virtuale che Pastore è riuscito a confermare dopo la Q2, con il 3° posto complessivo.

Lacasella ha centrato un comunque buonissimo 4° posto, mentre Tiziano Floretta ha chiuso le qualifiche in tredicesima posizione.

Floretta è stato il primo a dover fare i conti con la sfortuna in gara, finendo a terra nel tentativo di evitare un pilota caduto davanti a lui nel corso del primo giro.

Pastore e Lacasella, invece, sono stati protagonisti della lotta serrata nelle prime posizioni. A pochi giri della fine, durante una prova di sorpasso ai danni del compagno di squadra, Pastore finisce a terra e mette fine alla sua gara, mentre Lacasella transita terzo sotto la bandiera a scacchi, ma viene poi retrocesso al 4° posto per aver toccato il verde all’ultimo giro.

“Il rammarico è tantissimo – commentano Alex De Angelis e Massimo Roccoli -, ma al contempo c’è grande soddisfazione da parte di tutta la squadra perché, pur avendo cambiato tre piloti, anche quest’anno siamo ancora a lottare nelle posizioni di vertice e stiamo lanciando un segnale forte. Pastore e Lacasella sono due uomini campionato, Floretta di giorno in giorno sta migliorando. A Vallelunga non siamo riusciti a portare a casa quanto di buono avevamo fatto vedere nelle prove ma, purtroppo, queste sono le gare e può succedere, a maggior ragione, quando c’è una gara singola nel weekend. Siamo, comunque, contenti di tuta la squadra, che ha lavorato benissimo, e anche dei nostri piloti”.

Il prossimo appuntamento in pista, per i piloti del team Roc’n’DeA impegnati nella Yamaha R3 Cup, è fissato l’11 e 12 maggio al Mugello.