San Marino. YOG 2024: la cerimonia d’apertura dà il via alla manifestazione

Si è ufficialmente aperta la quarta edizione dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili, ospitate a Gangwon in Corea del Sud fino al primo febbraio. Dal PyeongChang Dome la torcia olimpica è partita con il teodoforo Yun Sung-bin, vincitore della medaglia d’oro nello skeleton durante le Olimpiadi Invernali a PyeongChang, per giungere al Gangneung Oval tra le mani di Lee Jeong-min, che ha acceso la fiamma olimpica. I portabandiera delle delegazioni hanno sfilato sulla passerella del Gangwon Oval divisi in gruppi di tre, con San Marino, rappresentato dallo sciatore Mattia Beccari, affiancata da Brasile e Serbia. La cerimonia di apertura è stata un omaggio alla cultura K-Pop coreana con numerosi artisti che si sono esibiti, creando un’atmosfera magica tra giochi di luce e danze spettacolari e un tema dominante durante tutta la cerimonia: l’universo, che deve rappresentare per i ragazzi un infinito bacino di possibilità. Alle Olimpiadi Invernali Giovanili partecipano 1.900 atleti, un record, ricordando i 1.788 del 2020 a Losanna, e tra questi figurerà anche Beccari, impegnato nelle specialità dello sci alpino, slalom speciale e gigante. Il debutto è previsto mercoledì 24 con la prova nello speciale, e il giorno dopo nel gigante. Da domani lo sciatore sammarinese sarà in pista insieme all’allenatore Daniele Plebs per testarne le condizioni e prepararsi al meglio in vista delle gare. CONS