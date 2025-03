San Marino. Zanassi e Schiavone conquistano il 22° Trofeo Titano di bocce

Al bocciodromo federale di Borgo Maggiore si è svolto il 22° Trofeo Titano 2024, gara internazionale per società di specialità Petanque a coppie, organizzato dalla Federazione Sammarinese Sport Bocce insieme alla Bocciofila Libertas. Un totale di ventisette coppie partecipanti, con società provenienti da Svizzera Francia e Italia, oltre ad alcune coppie sammarinesi. Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stata la coppia Zanassi-Schiavone della Morane di Modena, contro la coppia Marro-Musso della Caragliese. Le coppie che non hanno avuto accesso ai quarti di finale hanno disputato una seconda gara, la cui finale, tutta sammarinese, ha visto prevalere il duo Chiaruzzi- Corrado Albani per 13-12 su Carli – Guerrino Albani.