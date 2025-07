San Mauro Mare, al via i laboratori gratuiti per bambini con “Sull’onda della S.O.S. Sostenibilità”

Torna anche quest’anno “Sull’onda della S.O.S. Sostenibilità”, l’iniziativa promossa dal Comune di San Mauro Pascoli e realizzata dalla Cooperativa Atlantide di Cervia, in collaborazione con Cooperativa Levante e Foundation for Environmental Education. Dal 21 al 25 luglio, ogni pomeriggio alle ore 16.30, alcuni stabilimenti balneari di San Mauro Mare ospiteranno laboratori gratuiti per bambine e bambini, con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli ai temi dell’ambiente e del mare attraverso attività ludico-creative.

Il programma dei laboratori

Lunedì 21 luglio al Bagno Delio (Via Vincenzi 33), i piccoli partecipanti saranno protagonisti di “Le magie dell’acqua” , un laboratorio tra esperimenti e giochi scientifici per scoprire i segreti dell’acqua e la sua fondamentale importanza per la vita.

Martedì 22 luglio al Bagno Alba (Viale R. Pascoli 4) è la volta di “Caro mare ti scrivo” , un viaggio tra onde, fondali marini e messaggi segreti per avvicinare i bambini agli ecosistemi marini in modo simbolico e rispettoso dell’ambiente.

Mercoledì 23 luglio , al Bagno Royal Grandi Spiagge (Via Pascoli 6a), si terrà il laboratorio “Catturiamo il vento” , dedicato all’esplorazione delle energie rinnovabili, dove i bambini potranno giocare e imparare catturando il vento.

Giovedì 24 luglio al Bagno Berto (Viale R. Pascoli 8) sarà proposto “Vita in una goccia d’acqua” , un affascinante incontro con il plancton, minuscoli abitanti del mare che ispirano storie e creazioni tra scienza e immaginazione.

Venerdì 25 luglio, nella Spiaggia Libera di Viale R. Pascoli, in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, si svolgerà “Bandiera blu: al mare in sicurezza”. Un esperto della Cooperativa Levante spiegherà ai bambini come riconoscere i segnali di pericolo in mare e vivere la spiaggia in modo sicuro e consapevole.

L’iniziativa si pone come un’opportunità educativa e divertente per le famiglie in vacanza e i residenti, unendo gioco e consapevolezza ambientale in un contesto marino di grande valore.