San Mauro Pascoli, carabinieri rintracciano e arrestano 39enne colpito da ordine di carcerazione

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di San Mauro Pascoli hanno arrestato un uomo di 39 anni, originario della provincia di Agrigento, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

Il provvedimento, emesso di recente, è riferito ad una condanna alla pena residua di anni tre, mesi due e giorni ventotto di reclusione, a seguito di condanna definitiva per i reati di “maltrattamenti contro familiari o conviventi, danneggiamento seguito da incendio, porto di armi od oggetti atti ad offendere, minaccia e guida in stato di ebbrezza”, commessi fino al febbraio 2025 in provincia di Agrigento.

L’uomo, al termine di una serie di accertamenti completati dai carabinieri di San Mauro Pascoli, è stato rintracciato presso una struttura alberghiera di Cesenatico e, al termine delle formalità espletate per l’esecuzione dell’arresto, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, dove sconterà la pena disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Forlì, 27.06.2025