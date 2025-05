San Mauro Pascoli, sfortuna ad Affari Tuoi: Chiara dice no a 20mila euro e torna a casa a mani (quasi) vuote

A volte il gioco vale la candela, altre volte no. È quello che ha scoperto Chiara, giovane informatrice farmaceutica di San Mauro Pascoli, protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì sera su Rai 1. Accompagnata dal compagno Federico e accolta con l’inconfondibile calore romagnolo, Chiara si è fatta notare per entusiasmo e determinazione, ma il finale non è stato quello che sperava: ha lasciato lo studio con soli 50 euro in tasca.

Durante la puntata, condotta da Stefano De Martino, il destino ha fatto il suo gioco. Dopo una partenza non particolarmente fortunata, la concorrente aveva ancora in gara pacchi pesanti, tra cui quelli da 20mila, 75mila e 100mila euro. Quando è arrivata la prima proposta concreta del “dottore” – 20mila euro – Chiara ha declinato, convinta di poter puntare più in alto. Era la sua prima partita dopo 23 puntate di attesa, e voleva viverla fino in fondo.

Uno dei momenti chiave è stato il cambio di pacco, decisione presa a metà gara. Lasciato il pacco 6 per il numero 18, Chiara ha inconsapevolmente abbassato le sue probabilità: la nuova scelta nascondeva infatti l’importo più basso rimasto in gara. Anche dopo l’ennesima offerta di 20mila euro, Chiara ha rifiutato, sperando di poter raggiungere i 100mila ancora in gioco.

E proprio quel pacco da 100mila è stato aperto da un altro concorrente, scatenando una gag diventata virale: De Martino, in un gesto ironico, ha tagliato il baffo al “colpevole”, tra le risate generali del pubblico. Ma l’umorismo non ha alleggerito l’amaro epilogo per Chiara.

Arrivata al testa a testa finale con in gioco solo 20mila o 50 euro, ha detto no all’ultimo cambio pacco. La sorte le ha voltato le spalle: nel suo pacco c’erano i 50 euro.

Chiara ha lasciato lo studio con il sorriso, ma anche con la consapevolezza di quanto, in quel gioco di scelte e istinto, la fortuna possa cambiare tutto in un attimo. San Mauro Pascoli l’ha seguita con affetto: nonostante il bottino minimo, Chiara ha lasciato il segno.