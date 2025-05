San Patrignano, i top pizzaioli Mercuro e Mastracci allo SPaccio per una serata speciale

Da un lato una serata unica di degustazione di pizze d’autore con farine artigianali Molini Fagioli. Dall’altro un’occasione speciale di formazione per i giovani pizzaioli della comunità. La serata del 21 maggio alla pizzeria SPaccio di San Patrignano sarà senza dubbio da ricordare, dato che saranno presenti ben due pizzaioli che hanno ottenuto l’importante riconoscimento dei Tre Spicchi del Gambero Rosso: Jacopo Mercuro e Luca Mastracci.

Loro due, assieme al pizzaiolo di SPaccio Pasquale Apostolico, daranno vita ad una serata di degustazione di pizze contemporanee tonde e a impasto romano, impreziosite dai più gustosi condimenti (costo 35 euro comprensivo di pizza, dolce, acqua e caffe, bevande escluse – prenotazioni su www.spacciosanpatrignano.it, tel. 0541362488 o 0541362600, email spaccio@sanpatrignano.org).

Minimo comune denominatore delle pizze che verranno proposte sono le farine della filiera OIRZ di Molini Fagioli, frutto di oltre vent’anni di ricerca e valorizza esclusivamente grano tenero da terreni collinari umbri, accuratamente selezionati per le loro condizioni ambientali favorevoli e lontani da fonti di inquinamento. L’agricoltura di precisione, la semina non intensiva e la conseguente distribuzione uniforme del seme, garantisce la massima qualità del prodotto finale. Una volta raccolti, i grani vengono sottoposti a rigorosi controlli qualitativi e macinati in purezza, in totale assenza di residui di prodotti chimici utilizzati in agricoltura. Ogni fase produttiva, dalla semina al raccolto, è rigorosamente tracciata e documentata.

“Siamo davvero felici di poter ospitare una serata di così alto livello con due pizzaioli di questa caratura – spiega Marco Bragaglia, responsabile di SPaccio – Sono certo che sarà un piacere per il palato di chi sceglierà di essere con noi, ma anche che sarà un’esperienza incredibile per Luca e Melania, i nostri ragazzi in formazione, che si troveranno fianco a fianco a collaborare con due professionisti che potranno conoscere direttamente e di cui potranno carpire i segreti, trovando nuovi stimoli per la loro rinascita”.

Jacopo Mercuro è titolare della pizzeria “180grammi” e il suo approccio alla pizza romana, caratterizzata dalla tradizionale base bassa e croccante, è stato rivoluzionario. Ha introdotto infatti innovazioni negli impasti, privilegiando lunghi processi di fermentazione, conquistando il palato dei romani e ottenendo importanti riconoscimenti come i Tre Spicchi del Gambero Rosso e un posto d’onore nella classifica “50 Top Pizza Italia”.

Luca Mastracci, titolare della pizzeria “Luca!”, si è affermato per la sua pizza tonda, scioglievole al centro, con un cornicione alto e leggermente croccante, condita con topping bilanciati e, soprattutto, stagionali. Attraverso le sue pizze, ha iniziato a raccontare una storia, quella dell’Agro Pontino e della Ciociaria, valorizzando i piccoli produttori locali e selezionando anche materie prime artigianali meno conosciute. Nel 2021 ha ottenuto i Tre Spicchi del Gambero Rosso e il premio come Giovane Miglior Pizzaiolo dell’anno, e nel 2022 con la sua pizzeria di Frosinone è arrivato al 18esimo posto a 50 Top Pizza Italia e al 40esimo a 50 Top Pizza Mondo.

Comunicato Stampa