San Vitale (RA), traffico in tilt sulla Romea: maxi incidente con camion e auto, interventi di emergenza in corso

È iniziata nel peggiore dei modi la mattinata di lunedì 30 giugno per gli automobilisti in transito lungo la Strada Statale 309 Romea. Un grave incidente ha completamente bloccato la circolazione all’altezza del chilometro 16, provocando caos e rallentamenti a catena su tutto il tratto interessato.

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi, lo scontro ha coinvolto due mezzi pesanti e almeno quattro o cinque automobili. L’entità dell’impatto ha richiesto un imponente dispiegamento di forze: diverse ambulanze, un’auto medica e persino un elicottero del 118 sono stati mobilitati per soccorrere i feriti. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, giunti da Ravenna e Comacchio per supportare le operazioni di messa in sicurezza.

La viabilità è rimasta completamente bloccata, con pesanti ripercussioni sul traffico locale e interregionale. Le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli sono ancora in corso e la situazione resta critica, mentre le autorità stanno lavorando per gestire l’emergenza e deviare il traffico dove possibile.

Nessun dettaglio è stato ancora diffuso sul numero esatto dei feriti o sulla dinamica che ha portato al violento impatto. I tecnici sono al lavoro per ricostruire con precisione le fasi dell’accaduto.

Dettagli in aggiornamento.