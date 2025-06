Sand Rimini 2025, tre giorni di sport e solidarietà con i cimeli di campionissimi

Street Basket 3vs3, ma da quest’anno anche Padel, Beach Volley e solidarietà: il “Sand Rimini” ideato da Carlton Myers nel ricordo di Sandro Bucchi cresce ancora e nella sua terza edizione in calendario fra il 27 e il 29 giugno abbraccia

il Parco del Mare di Marina Centro. Il venerdì charity event al Grand Hotel

con cena esclusiva e asta di cimeli per Arop e Oltre la Ricerca. Confermati i big Sasha Danilovic e Gianluca Basile. Con loro, Jimmy Ghione, l’ex pallavolista noto volto tv Javier Martinez, Tommaso Marino e Gianluca Gazzoli

Grande “street” basket, ma da quest’anno anche Padel, Beach Volley e tanta solidarietà: il “Sand Rimini”, evento ideato e lanciato nel 2023 da Carlton Myers come torneo 3vs3 nel ricordo di Sandro Bucchi, continua a crescere e abbraccia gran parte del Parco del Mare.

Sono le nuove discipline outdoor e il charity event al Grand Hotel ribattezzato “Special Memories” (asta di cimeli sportivi e cena raccolta fondi in favore di Arop e Oltre la Ricerca), le novità principali della terza edizione in calendario fra venerdì 27 e domenica 29 giugno, organizzata da Beside Management in collaborazione con Ima e Var Group (title sponsor) e Subaru (main sponsor).

CARLTON, SANDRO, IL CAMPETTO E… IL SAND

“Le mie prime esperienze con il campetto da basket, in gergo playground, risalgono al periodo delle Medie. All’epoca il mio prof di ginnastica era Paolo Rossi, ex giocatore di serie A. Grazie al suo incoraggiamento cominciarono delle interminabili sfide 1vs1 tra me e Mauro Catalini. Quest’ultimo era arrivato qualche anno prima dall’Argentina, dove aveva fatto qualche periodo di propaganda con il fratello di un certo Ginobili… Il calcio allora come oggi la faceva da padrona e durante l’ora di ginnastica gli unici a giocare a basket nell’Istituto Salesiani eravamo noi due. Inutile dire quanto fosse compiaciuto e felice il prof… anche se in realtà lo deduco io, visto che non rideva mai! Un’altra figura importante per me è stata Sandro Bucchi. Sin da quando ero ragazzo abbiamo iniziato a giocare e – senza paura di esagerare – penso possa essere definito il più forte giocatore dei campetti. È arrivato fino alla serie B ma – se avesse voluto – avrebbe raggiunto traguardi ben più alti…

Gli anni passati sui campetti assieme a Sandro mi hanno forgiato, temprato, migliorato e motivato in vista di quella che sarebbe stata la mia carriera da professionista: l’1vs1 era molto più faticoso e difficile rispetto alle partite sui parquet. Aver “combattuto” per estati intere col caldo afoso sopra il duro cemento “condito” dalla sabbia che rendeva il suolo una patina scivolosa e il vento che deviava la direzione del pallone (oltre che farti

lacrimare gli occhi) è stata la cosa più allenante, divertente e stimolante che abbia mai fatto. In quegli anni eravamo davvero tanti a condividere questa passione. Nonostante Rimini fosse diventata un concentrato di campi da gioco, il sabato e la domenica rischiavi di aspettare ore prima che fosse il tuo turno: infatti bastava arrivare in ritardo o non riuscire a vincere per rimanere a bordo campo. Negli anni successivi, purtroppo i mitici campi da gioco che avevano contribuito a creare miti, leggende e storie di sfide incredibili, lentamente ma inesorabilmente scomparvero. Cadendo così nel dimenticatoio. Quest’anno però qualcuno mi ha avvicinato e mi ha detto: “Carlton, hai visto il nuovo campetto che hanno fatto?”.

Ecco, ora inizia la seconda avventura della mia vita.

Buon campetto a tutti!”.

Così Myers ricorda sempre la genesi del “Sand”, in una testimonianza che è oramai il manifesto di un evento nato dall’incrocio fra le suggestioni ricreate nella sua mente dall’inaugurazione del colorato playground ai piedi del Belvedere di Piazzale Kennedy e la voglia di omaggiare il grande amico scomparso. E’ naturale che le regole siano quelle del campetto (street basket 3×3 fra team maschili e femminili composti da 4 giocatori over 16), così come è naturale che al richiamo dell’ex grande campione abbiano risposto fin da subito presente ex grandi rivali che hanno impreziosito la manifestazione già dalla sua prima edizione, capace di richiamare ben 5000 presenze nelle tre giornate di scontri fra 16 squadre: su tutti quel Sasha Danivolic delle mille battaglie negli accesissimi derby di Bologna poi diventato grande amico e lo storico compagno di squadra alla Fortitudo e in nazionale Nazionale Gianluca Basile.

LO SQUADRONE DEI BIG

Danilovic e Basile, presenti fin dalla prima edizione, saranno della squadra del “Sand” anche quest’anno. Insieme a loro l’ex cestista ora youtuber Tommaso Marino e, fra i vari ospiti “big”, alcuni volti molto noti del piccolo schermo: personaggi della tv come Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, Javier Martinez, pallavolista argentino che ha esordito in Serie A nel 2010 con Macerata ed è diventato famosissimo con le sue partecipazioni a Temptation Island, Amici e al Grande Fratello. E infine il conduttore radio e tv Gianluca Gazzoli.

IL PROGRAMMA

Lo street basket 3vs3 ha in programma ben quattro tornei, che si alterneranno nelle tre giornate: maschile (dal 27 al 29), femminile (29), pallacanestro in carrozzina (27-28) e categorie giovanili (28-29). I tornei di Padel si disputeranno al Sun Padel, a due passi dal playground, e avranno per protagoniste le donne sabato 28 e gli uomini domenica 29.

Beach Volley: si disputerà un torneo femminile internazionale nelle tre giornate sulla spiaggia del Bagno 26. Sabato 28 alle 18.30 esibizione di Javier Martinez & Friends

TUTTI PER UNO E UNO PER TUTTI

“E’ un’emozione veder crescere anno dopo anno questo evento, che nella terza edizione abbraccia gran parte del Parco del Mare di Marina Centro, accoglie nuove discipline sportive e propone un momento dedicato alla solidarietà in favore di associazioni che aiutano le persone in difficoltà. Questo è reso possibile anche dai nostri fantastici sponsor e sostenitori: i tre principali ma anche tutti gli altri che partecipano con un sostegno magari economicamente minore ma ugualmente fondamentale e tutte le persone che ci aiutano” commenta Carlton Myers.

IMA S.p.A è la neoentrata nel gruppo dei sostenitori principali. Fondata nel 1961, è a capo di un Gruppo leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, di tè, caffè ed alimentari. Un Network di 80 paesi e 55 siti produttivi

Var Group, già principal partner delle prime edizioni, rinnova invece il suo supporto per il 2025 in veste di title sponsor dell’evento. Var Group, che affianca le imprese nel loro percorso di evoluzione digitale, scende sul campo del SandRimini per promuove i valori che la accomunano al mondo dello sport. Condivisione e inclusione, ma anche divertimento, sono infatti i principi che ogni giorno si impegna a diffondere dentro e fuori gli uffici.

Subaru Italia conferma la sua partecipazione come main sponsor dell’evento anche per la terza edizione. Nel corso dei tre giorni del torneo saranno esposte tre vetture nell’area del playground riminese: due al Playground “Rimini Beach Court” e la terza al Sun Padel Entra a far parte del gruppo infine Macron, che fa il suo esordio quest’anno quale sponsor tecnico dell’evento

A CANESTRO ANCHE LA SOLIDARIETA’

Nella serata di venerdì 27, la bellissima cornice del Grand Hotel sarà teatro di un charity event in favore di due associazioni del territorio attive nel sostegno di persone afflitte da diverse patologie. La serata, ribattezzata, “Special Memories”, si articolerà in due momenti: una cena esclusiva in una delle location più affascinanti della Riviera e un’asta benefica di cimeli appartenuti a sportivi di fama nazionale e internazionale: un’occasione unica per aggiudicarsi pezzi di storia dello sport e sostenendo AROP ODV (Associazione al fianco dei bambini affetti da patologie oncoematologiche e le loro famiglie) e Oltre la Ricerca ODV (Associazione impegnata nel finanziare la ricerca e supportarepersone colpite da tumore al pancreas)..