SANTA GIUSTINA, RIMINI. Ruba attrezzi da lavoro in un cantiere: fermato dalla Polizia di Stato

Nella decorsa giornata, personale della Polizia di Stato di Rimini ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 44 anni per il reato di rapina impropria.

Nello specifico, alle ore 9.45 circa, giungeva alla sala operativa della Questura una telefonata da parte di un residente, il quale riferiva che mentre si trovava in strada all’altezza di un cantiere nella zona di Santa Giustina, notava un soggetto avvicinarsi al furgone di sua proprietà, ivi parcheggiato, e prelevare alcuni attrezzi da lavoro per poi riporli nel proprio zaino. Un collega del richiedente, vista la scena, tentava di fermare il malintenzionato, il quale, vistosi scoperto, cercava di mettersi in fuga in sella ad una bicicletta. Una volta raggiunto dallo stesso, il malvivente si voltava e, per guadagnarsi la via di fuga, sferrava un pugno al volto dell’uomo per poi scappare, smarrendo accidentalmente il proprio cellulare sul posto. Dopo un’accurata attività di indagine, gli agenti di volante intervenuti risalivano al presunto autore, con alle spalle diversi pregiudizi di polizia, che poco dopo veniva rintracciato presso la sua abitazione ed accompagnato presso questi uffici per gli adempimenti di rito.

Comunicato stampa