Sant’Agata sul Santerno, ennesima tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da un muletto ribaltato

Ennesima tragedia sul lavoro nel Ravennate. Un operaio di 57 anni, di origine albanese e residente a Lugo, ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente avvenuto nella giornata di ieri a Sant’Agata sul Santerno, in un’area agricola adiacente al fiume Santerno.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando a un cantiere per la sistemazione di idrovore quando si è verificato il fatale incidente. Il mezzo su cui operava, un muletto, si sarebbe improvvisamente ribaltato, facendolo precipitare lungo una scarpata e schiacciandolo. L’impatto si è rivelato letale, e per il 57enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118 e i tecnici dell’Asl, a cui spetta il compito di verificare le condizioni di sicurezza del cantiere e accertare l’esatta dinamica dei fatti. Il pubblico ministero di turno, Stefano Stargiotti, è stato prontamente informato dell’accaduto.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema – mai risolto – della sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in contesti isolati come quelli agricoli e idraulici, dove i controlli e la prevenzione spesso risultano insufficienti.