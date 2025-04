Sant’Angelo di Gatteo, auto fuori strada nella notte: 14enne in rianimazione dopo un terribile schianto

Un’auto distrutta, quattro giovani feriti e una ragazza di 14 anni in condizioni critiche: è il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Sant’Angelo di Gatteo, lungo via Staggetti.

Intorno alle 23, una Ford Focus con a bordo tre ragazzi maggiorenni e una minorenne stava viaggiando in direzione Sant’Angelo, proveniente da Gambettola. All’improvviso, per cause ancora in fase di accertamento e senza il coinvolgimento di altri veicoli, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada con un violento impatto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con più ambulanze e un’auto medicalizzata, supportati dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, questi ultimi incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le condizioni più gravi sono apparse fin da subito quelle della 14enne, rimasta gravemente ferita nell’urto. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è attualmente ricoverata in rianimazione. I medici hanno attivato il protocollo di massima emergenza per affrontare le lesioni riportate.

Gli altri tre occupanti della vettura hanno riportato ferite più lievi, ma anche loro sono stati condotti in ospedale per accertamenti. L’intera comunità locale è sotto shock e si stringe alla famiglia della giovane, in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.