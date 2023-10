Era in auto con suo figlio l’anziano, residente a Santarcangelo, che domenica pomeriggio è deceduto improvvisamente mentre si recava all’ospedale Franchini. L’uomo aveva accusato un malore e suo figlio lo stava accompagnando in ospedale per un controllo al Pronto Soccorso, ma durante il tragitto, nei pressi del supermercato Coop in via Andrea Costa, l’anziano ha avuto un arresto cardio-circolatorio. Vani i tentativi di rianimazione del figlio e in un secondo momento dei sanitari del 118.