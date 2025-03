Santarcangelo, assalta armato il supermarket ma viene messo in fuga dalle urla della cassiera

Paura, ieri sera, 19 marzo, a santarcangelo. Un uomo, armato di coltello, ha tentato di compiere una rapina a pochi minuti dalla chiusura, ma la sua impresa è stata fermata dal panico, che ha preso il sopravvento su di lui.

Il bandito, visibilmente agitato, è entrato nel negozio con l’intento di rubare l’incasso della giornata. Nonostante il suo piano, però, non aveva previsto la reazione della cassiera, che appena ha visto l’arma, ha urlato con tutte le sue forze. Le urla, cariche di terrore, hanno creato un caos che ha messo in difficoltà il malvivente, facendolo entrare in uno stato di confusione totale. Incapace di reagire con lucidità, ha scelto di fuggire senza portare via nulla, facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i carabinieri e un’ambulanza per assistere la cassiera, che, seppur illesa fisicamente, è rimasta profondamente scossa dall’esperienza.