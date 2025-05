Santarcangelo. Balconi Fioriti, circa 30mila presenze per un’edizione da ricordare tra entusiasmo e grande partecipazione

Si è conclusa con grande soddisfazione degli organizzatori – l’associazione Noi della Rocca – la 36ª edizione di Balconi Fioriti, la manifestazione che ogni anno trasforma il centro in un giardino diffuso, tra colori, profumi e creatività. Un fine settimana ricco di iniziative, che ha registrato picchi di presenze da sabato 17 maggio nel tardo pomeriggio fino a sera e per tutta la giornata di domenica 18 maggio, confermando la partecipazione del pubblico stimata complessivamente in 30mila presenze.

Molto apprezzate le proposte culturali, tra cui la conferenza di Matteo Paglierani sugli insetti che abitano nelle nostre case: un’occasione originale per riscoprire la biodiversità domestica con sguardo curioso e scientifico. Grande attenzione anche per il ricordo dei 150 anni dalla nascita di Carlo Carlini, figura storica per la comunità, mentre ha riscosso successo il tour teatrale itinerante della Pro Loco “Cinque personaggi in cerca…”, che ha coinvolto il pubblico con ironia e storie.

Ha destato curiosità la grotta più alta del paese, in via della Cella 38, che per l’occasione ha ospitato una suggestiva mostra dedicata ai fiori del secolo scorso, diventata in breve uno degli angoli più visitati. Successo anche la via dell’Arte, allestita lungo via dell’Acqua e in via Faini, dove l’associazione artistica Bell’Arte di Bellaria Igea Marina ha coinvolto numerosi pittori di pregio, offrendo una carrellata di quadri meravigliosi che hanno incantato i visitatori e trasformato le strade in una vera galleria a cielo aperto.

Applausi nella giornata di domenica per lo spettacolo del coro di bambini “Music and soul”, che ha emozionato grandi e piccini con un repertorio allegro. Ottima partecipazione anche per le camminate proposte, in particolare quella per la raccolta delle erbe spontanee lungo il fiume Uso, raccontate con grande sensibilità dal professor Giorgetti nella prima conferenza della domenica. Tra le novità, infine, la presentazione del libro “Ti insegno il legno” di Raffaele ‘il Califfo’ Piscitelli, che ha raccontato con passione la sua arte e il legame profondo con la materia viva del legno.

Nel momento conclusivo della manifestazione, sul palco insieme al direttivo di Noi della Rocca, il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle Attività economiche, Luca Paganelli, hanno consegnato i premi a balconi, vetrine e allestimenti più creativi: miglior “Balcone cittadino” in via Lauro De Bosis e miglior “Balcone fiorito” quello allestito da I due riccioli verdi in via Molari, mentre il primo premio “Creatività” è stato assegnato al Vivaio Morandi, con la seguente motivazione: “Per la scelta di celebrare l’arte dei fiori come veicolo di amore, inclusione e speranza, rispondendo al profondo bisogno di riprendere una connessione umana nel mondo di oggi”. Il presidente di Città Viva Alex Bertozzi, infine, ha consegnato il premio “Vetrine in fiore” a Wood Abbigliamento (via Saffi, angolo via Ruggeri).

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle scuole primarie, salite sul palco per presentare il lavoro svolto nei laboratori creativi realizzati in collaborazione con le insegnanti, confermando l’attenzione verso le nuove generazioni e l’educazione alla bellezza.

Nonostante il forte vento della notte tra giovedì e venerdì, che ha impedito alcuni allestimenti concordati con l’associazione Noi della Rocca (il Vivaio Bilancioni e due banchi agricoli in piazza Marini), la manifestazione si è svolta regolarmente grazie alla collaborazione da parte di tutti, che ha consentito di offrire ancora una volta alla città un’esperienza di incontro, arte e natura.

Comune di Santarcangelo