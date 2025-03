Santarcangelo, col Mercatino delle Famiglie il centro storico si trasforma in una vetrina di usato, vintage e creatività

Domenica 4 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle 19:00, le storiche vie del centro di Santarcangelo (Saffi, Don Minzoni, Molari, Matteotti e Cavour) ospiteranno la 8a edizione del Mercatino delle Famiglie, un evento dedicato al riuso e alla solidarietà.

Organizzato dalla Pro Loco Santarcangelo in collaborazione con Blu Nautilus, il mercatino permette a residenti, famiglie e associazioni di volontariato di vendere oggetti usati, svuotare cantine e soffitte, e dare nuova vita a ciò che non è più utilizzato. La manifestazione offre un’ampia selezione di articoli tra cui abbigliamento, libri, giocattoli, arredamento e pezzi vintage, ideali per chi ama il riuso e le curiosità di un tempo.

La partecipazione è aperta esclusivamente a residenti e associazioni (i commercianti professionisti sono esclusi), con posti limitati. È obbligatoria l’iscrizione per chi desidera esporre, che può avvenire contattando la Pro Loco Santarcangelo via email (info@prolocosantarcangelo.it) o telefono (0541 624270). È richiesto un piccolo contributo per le spese organizzative.