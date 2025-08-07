Santarcangelo da domani, 8 agosto, brinda sotto le stelle: al Parco Clementino arriva il picnic romagnolo

L’8 e 9 agosto, domani e dopodomani, il Parco Clementino si trasforma in una suggestiva cornice per il “Birgo Picnic”, un evento che unisce per la prima volta l’hamburger romagnolo con il vino, in un abbinamento rustico e insolito. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di Calici Santarcangelo, la manifestazione dedicata agli amanti del buon bere.

Il protagonista sarà l’iconico Carro di Birgo Burger, che per la prima volta arriva ai piedi della città per offrire un’esperienza di degustazione all’aperto, sull’erba, sotto il cielo stellato e con la suggestiva vista del Campanone illuminato dalla luna. Gli ospiti potranno gustare ottimi smash burger romagnoli abbinati ai vini bianchi o rossi preferiti, con un’offerta inclusiva che contempla anche panini vegetariani e opzioni gluten free.

Gli organizzatori metteranno a disposizione gratuitamente coperte per accomodarsi sull’erba e godersi l’atmosfera fatta di musica live e spettacoli itineranti, creando così un’esperienza conviviale e rilassata. Dopo il successo riscontrato al Beky Bay, il Birgo Picnic si sposta quindi dal mare al verde del parco, vestito a festa per l’occasione.

Per chi preferisse una cena più tradizionale, sarà possibile usufruire di tavoli allestiti all’interno del parco, per un’esperienza più comoda ma altrettanto suggestiva nel cuore verde di Santarcangelo.

L’appuntamento promette di unire buon cibo, vino e intrattenimento in un’atmosfera informale ma carica di romanticismo, ideale per trascorrere una serata d’estate diversa dal solito.