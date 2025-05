Santarcangelo. Daniele Del Fabbro è il nuovo comandante della Polizia locale Valmarecchia

È il dottor Daniele Del Fabbro il nuovo comandante del Corpo di Polizia locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia, individuato nei giorni scorsi mediante la procedura di incarico fiduciario come previsto dal Testo unico degli enti locali.

Riminese, Del Fabbro è attualmente Commissario Superiore di Polizia Locale del Comune di Ravenna, un incarico di particolare responsabilità che ricopre dal 2019, preceduto da un lavoro quasi trentennale sia nell’Arma dei Carabinieri, sia nel Corpo della Polizia locale di Rimini e Verucchio.

Oltre all’esperienza sul campo, il nuovo comandante ha conseguito e portato a termine diversi studi specialistici – ultimo dei quali il master universitario di 2° livello in “Diritto della pubblica amministrazione” – e corsi specifici su sicurezza, videosorveglianza e privacy, infortunistica stradale, reati ambientali, primo soccorso, abusivismo, anticorruzione, terrorismo e violenza di genere.

Proprio il curriculum, le competenze, conoscenze ed esperienze pregresse emerse nel corso del colloquio hanno portato all’individuazione di Del Fabbro quale nuovo comandante, poiché – come sottolineato dalla commissione esaminatrice composta dalla dirigente unica dell’Unione di Comuni Valmarecchia, Roberta Mazza, dal dirigente del settore Amministrazione del Comune di Santarcangelo, Enrico Giovanardi, e dal dirigente del settore Polizia locale del Comune di Rimini, Andrea Rossi – è risultato maggiormente idoneo al ruolo da ricoprire e al perseguimento degli obiettivi e dei programmi che l’Unione di Comuni intende realizzare. Dopo un primo periodo di transizione tra i due enti, nei prossimi mesi entrerà a pieno titolo nella squadra della Polizia locale di vallata, con un incarico a tempo determinato per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile.

La procedura di individuazione – Dopo aver effettuato una prima selezione dei curricula in base alle competenze tecnico-professionali, specialistiche e trasversali, la commissione ha convocato i singoli candidati per un colloquio, condotto insieme a uno psicologo, per accertare le adeguate competenze, capacità e attitudini. La commissione ha quindi individuato una rosa dei candidati da sottoporre al sindaco Filippo Sacchetti, in qualità di delegato del Presidente dell’Unione di Comuni, che, a seguito di un colloquio ha individuato il nuovo Comandante.

