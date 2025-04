Santarcangelo di Romagna, famiglie di Gualdi e Perazzini morti sul Gran Sasso chiedono verità: nuovo esposto sulla tragedia

Le famiglie di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti romagnoli deceduti sul Gran Sasso lo scorso dicembre, hanno presentato un nuovo esposto alla Procura di Teramo, chiedendo chiarezza sulle circostanze della tragedia.?

Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, entrambi residenti a Santarcangelo di Romagna, erano alpinisti esperti e amici inseparabili. Il 22 dicembre 2024, durante un’escursione sul Gran Sasso, sono rimasti bloccati nel Vallone dell’Inferno a causa del maltempo. Nonostante l’allarme lanciato e la localizzazione della loro posizione, i soccorsi sono stati ostacolati dalle condizioni meteorologiche avverse, e i loro corpi sono stati ritrovati solo il 27 dicembre.

La Procura di Teramo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, e le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità nei ritardi dei soccorsi e nella sicurezza dei sentieri. Le famiglie, assistite dagli avvocati Luca Greco e Francesca Giovanetti, chiedono che venga fatta piena luce sull’accaduto.

La comunità di Santarcangelo di Romagna è ancora scossa dalla perdita dei due alpinisti, e si unisce alle famiglie nel chiedere verità e giustizia per Cristian e Luca.?