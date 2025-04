Santarcangelo di Romagna: incontro con Giovanni Boccia Artieri sul potere delle parole gentili

Un incontro imperdibile per riflettere sul linguaggio e la comunicazione gentile. Venerdì 11 aprile alle ore 21, presso la Biblioteca Baldini, l’associazione Fermenta ospiterà il sociologo e docente di comunicazione Giovanni Boccia Artieri per parlare del “Potere delle parole”. Durante l’incontro, si esplorerà il valore di un linguaggio inclusivo e rispettoso, capace di costruire ponti e relazioni positive.

L’incontro, gratuito e aperto al pubblico, si concentrerà sull’importanza di utilizzare parole che favoriscano la comprensione reciproca in vari contesti, evitando pregiudizi e categorizzazioni. Boccia Artieri, con la sua esperienza nel campo della sociologia della comunicazione, discuterà anche di come le parole possano plasmare la realtà sociale e della necessità di rinnovare costantemente il nostro linguaggio, in particolare nei confronti delle nuove generazioni.

Un focus particolare sarà dedicato all’inclusione, alle parole che riguardano la disabilità, e alla violenza verbale sia online che offline. La serata si propone di stimolare un dibattito su come il linguaggio possa essere cambiato in modo da promuovere relazioni più empatiche, rispettose e inclusive.

Questo evento rientra nella serie di appuntamenti “Onda gentile”, ideata da Fermenta per sensibilizzare sulla gentilezza come strumento di cambiamento sociale. Iniziativa che nasce con l’intento di diffondere pratiche comunicative più consapevoli, nell’interazione quotidiana e nel mondo virtuale.

L’incontro si inserisce all’interno di un progetto che vede la collaborazione con la Biblioteca “A. Baldini” e il patrocinio del Comune di Santarcangelo di Romagna. L’iniziativa punta a dare spazio a nuove forme di comunicazione che possano sensibilizzare la cittadinanza verso un linguaggio più inclusivo e rispettoso.

Giovanni Boccia Artieri è un esperto riconosciuto in sociologia della comunicazione, con numerosi studi sul linguaggio, l’hate speech online e la manipolazione dei media. È professore di Scienze della comunicazione presso l’Università degli studi di Urbino e vicepresidente della Società scientifica italiana Sociologia, Cultura, Comunicazione. Ha contribuito anche alla fondazione di Parole O_stili, un’iniziativa dedicata alla promozione di una comunicazione non ostile.

Fermenta, nata nel 2019 a Santarcangelo di Romagna, è un’associazione che promuove valori di inclusività, rispetto e gentilezza nelle relazioni sociali, con l’obiettivo di rendere la città un luogo di convivenza positiva, dove tutti possano collaborare per il bene comune.