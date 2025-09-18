Santarcangelo. Domenica 21 settembre al Met torna la Festa della Vendemmia

Domenica 21 settembre al Meet, il giardino del Met, torna la Festa della Vendemmia, l’evento che anticipa la Fiera di San Michele in occasione dell’equinozio d’autunno, momento cruciale per l’agricoltura legato in particolare alla raccolta dell’uva, dalla memoria del territorio al gusto della vendemmia.

Ancora una volta, il Met rinnova la tradizione delle feste che accompagnavano la vendemmia con un appuntamento che intreccia memoria, natura e convivialità, in collaborazione con il Ceas (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità) Valmarecchia che per l’occasione propone due attività dedicate al tema del paesaggio che cura: sarà un’occasione speciale per salutare l’estate, accogliere l’autunno e ritrovarsi al Met tra saperi, sapori e memorie condivise.

Domenica 21 settembre alle ore 17 prenderanno il via le visite guidate al deposito del Met a cura del personale del museo: un’occasione per scoprire come le testimonianze del territorio raccontano il continuo dialogo tra arte, storia, etnografia e comunità. Ceas Valmarecchia proporrà inoltre “Il paesaggio che cura”, un’esplorazione del giardino alla scoperta delle piante che lo abitano e delle loro proprietà, capaci di curare corpo e spirito, a cui si aggiungeranno attività laboratoriali con materiali naturali dedicate ai più piccoli (età consigliata 5-10 anni). La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 0541/624703 o scrivendo una mail a focus@focusantarcangelo.it.

Dalle ore 19, infine, il pomeriggio si concluderà con buon vino, poesie e musica: la degustazione dei vini dell’azienda I Piccoli Vignaioli di Santarcangelo incontrerà infatti le parole di Stefano Stargiotti e le note del Duo Baguette.

Comune di Santarcangelo