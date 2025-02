Santarcangelo. Donna di circa 40 anni precipita dalle mura del centro storico. Ricoverata in ospedale in gravi condizioni

Nel tranquillo centro storico di Santarcangelo, un tragico incidente ha scosso il pomeriggio di Ferragosto. Una donna, presumibilmente di circa 40 anni, è precipitata dalle antiche mura che costeggiano via Pio Massani, una delle zone più caratteristiche e panoramiche del borgo.

La dinamica della caduta non è ancora chiara, e le autorità stanno conducendo indagini per capire se si sia trattato di un incidente o se ci siano altre cause dietro questo drammatico evento. L’allarme è stato lanciato rapidamente, e sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme alla polizia locale, che hanno subito messo in sicurezza l’area.

Vista la gravità della situazione, il personale medico ha deciso di trasferire la donna in elicottero all’ospedale più vicino, dove è stata ricoverata in condizioni critiche. Accanto al punto della caduta, sono stati ritrovati due cagnolini legati, che sembrano appartenere alla donna. Gli animali, spaventati ma illesi, sono stati presi in custodia dalle autorità in attesa di ulteriori accertamenti.