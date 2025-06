Santarcangelo Festival, il sindaco Sadegholvaad e l’assessore Lari esprimono massimo sostegno contro il declassamento ministeriale

“Creatività, innovazione, ricerca, coraggio, libertà: questo, da 55 anni, è il Festival di Santarcangelo”. Così il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla Cultura Michele Lari hanno commentato la situazione critica che sta attraversando una delle eccellenze culturali più importanti del territorio, colpita recentemente da un drastico declassamento da parte della Commissione Progetti Multidisciplinari del Ministero della Cultura.

Nel loro messaggio, i rappresentanti istituzionali esprimono “il massimo sostegno e vicinanza al Festival, dal direttivo ai volontari”, sottolineando che si tratta di un appoggio “non solo formale” verso una realtà fortemente radicata nel territorio, che ha saputo negli anni costruire e rafforzare un ruolo di rilievo sulla scena culturale contemporanea, con una proposta artistica riconosciuta a livello internazionale.

Il Comune di Rimini evidenzia inoltre come il Santarcangelo Festival sia sempre più presente anche nella città stessa, con spettacoli ospitati negli spazi comunali e grazie a progetti virtuosi come Supernova, promosso dal gruppo Motus, che rappresenta un esempio di rete culturale locale di qualità.

Alla vigilia della 55ª edizione, il sindaco Sadegholvaad e l’assessore Lari lanciano un invito alla cittadinanza e agli appassionati: “Partecipare, come sempre più di sempre, per testimoniare coi fatti il valore indiscutibile del Santarcangelo Festival”, riaffermando così l’importanza di sostenere e valorizzare questo patrimonio culturale.

Il comunicato si conclude con un richiamo al merito artistico e culturale del Festival, definito “un’eccellenza capace di distinguersi per la sua proposta e per la sua dimensione internazionale”, in netto contrasto con “una svalutazione oggettivamente immotivata” da parte del Ministero.