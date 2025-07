Santarcangelo. Festival, piazza Ganganelli torna protagonista con concerti e spettacoli gratuiti insieme al listening bar

Una piazza Ganganelli gremita di persone in tutte le serate del Festival: è il risultato di una proposta culturale e ricreativa più ricca e diversificata, resa possibile dalla collaborazione tra Amministrazione comunale e Festival per la realizzazione di un programma di concerti gratuiti e l’allestimento del listening bar.

L’esigenza di restituire centralità a piazza Ganganelli nei giorni del Festival, particolarmente sentita da qualche anno, si è concretizzata in una progettualità sulla quale l’Amministrazione comunale ha scelto di investire circa 10mila euro ritenendola strategica per la città, il Festival e le attività economiche del centro.

Alla consueta proposta di spettacoli gratuiti presso la “tavola rotonda” collocata vicino all’Arco – molto seguiti tutte le sere – e alla presenza del Centro Festival sotto il porticato del Municipio, si sono aggiunti dunque cinque concerti gratuiti e la possibilità di incontrarsi al bar allestito accanto alla biglietteria.

“Quest’anno il Festival ha portato in piazza Ganganelli un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione che rappresenta un’ulteriore e significativa risposta ai tagli decisi dal Governo: il Festival è in piazza, circondato non solo dall’affetto del suo pubblico ma anche dalla presenza crescente di santarcangiolesi e visitatori” spiegano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle Attività economiche, Luca Paganelli.

“La proposta dei concerti gratuiti e del listening bar, infatti, ha consentito di animare il centro città e fare da traino per gli spettacoli che il Festival ha scelto di collocare nello spazio pubblico per eccellenza di Santarcangelo: siamo particolarmente soddisfatti nel vedere ogni sera una piazza gremita di persone grazie alla collaborazione strategica attivata tra Comune e Festival, condivisa con le associazioni di categoria” concludono sindaco e assessore.

Comune di Santarcangelo