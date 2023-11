Santarcangelo. Fiera di San Martino, i posti auto riservati ai residenti e la mappa interattiva con tutte le aree di sosta

Mentre si avvicina la Fiera di San Martino, prende forma un piano parcheggi sempre più attento alle esigenze di residenti e visitatori. Oltre ai posti auto riservati a chi abita in centro e al servizio di bus navetta gratuito, infatti, è disponibile online una mappa interattiva con tutte le aree di sosta a disposizione nei giorni della manifestazione.

Sono 400 i posti auto riservati ai residenti delle zone interdette al traffico, che potranno accedere ai parcheggi e raggiungere la propria abitazione dimostrando di essere residenti in una delle vie non raggiungibili con libretto auto, documento di riconoscimento, ecc. In dettaglio, gli stalli riservati ai residenti – disponibili fino a esaurimento posti – saranno 120 al parcheggio Francolini, 100 in piazza Suor Angela Molari, 90 in via Cagnacci, 60 davanti alla scuola dell’infanzia Margherita e 50 al parcheggio Cappuccini.

Nel complesso, invece, i posti auto a disposizione nei giorni della Fiera saranno oltre 2.300, di cui mille ai due capolinea della navetta che collegherà i principali parcheggi all’area della Fiera con quasi 300 corse nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 novembre.

In particolare saranno disponibili 500 posti auto in via della Quercia (sosta gratuita), 400 nell’area dell’ex concessionario Adriauto e 100 presso il Cimitero centrale (gratuito), mentre i parcheggi di piazza della Fornace, vie della Resistenza, Togliatti e Falcone – essendo più vicini alla Fiera – saranno soggetti a una maggiore affluenza. In alcuni parcheggi sarà previsto il pagamento della sosta forfettaria: il ricavato finanzierà in parte l’attività delle associazioni che partecipano all’organizzazione (associazioni sportive, culturali, ecc) e in parte i lavori di restauro della chiesa Collegiata.

Il servizio di bus navetta gratuito sarà attivo dalle 9 alle 20 di sabato 11 e domenica 12 novembre, con corse ogni 10 minuti circa. Due le linee disponibili: la prima partirà dal parcheggio di via della Quercia (nella zona artigianale tra il capoluogo e Santa Giustina) per arrivare in via Braschi nei pressi dell’incrocio con viale Mazzini, mentre la seconda partirà da via Costa – all’altezza dell’intersezione con via San Bartolo – e arriverà fino al parcheggio di piazza della Fornace.

Saranno 16, infine, i posti auto extra riservati alle persone con disabilità a ridosso del centro, oltre a quelli già disponibili all’interno delle aree di sosta. L’intero piano parcheggi, con il dettaglio delle aree di sosta disponibili, è consultabile anche in formato mappa interattiva sul sito www.santarcangelofiere.it (sezione “Come arrivare”) e all’indirizzo bit.ly/3QktQ1e.

Blu Nautilus e l’Amministrazione comunale ricordano, in ogni caso, che è possibile raggiungere la Fiera di San Martino anche con i mezzi di trasporto pubblico: la stazione FS di Santarcangelo dista solo cinque minuti a piedi dall’area della manifestazione, mentre i bus di Start Romagna adegueranno i percorsi delle linee avvicinandosi il più possibile alla Fiera (per informazioni: www.startromagna.it).

Comune di Santarcangelo