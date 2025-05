Santarcangelo. Giovedì 31 ottobre spento il semaforo tra le vie Marecchiese e Trasversale Marecchia

Diversi interventi programmati per le prossime settimane comporteranno modifiche alla viabilità lungo la via Emilia, a San Martino dei Mulini e a San Vito.

Sono già in corso dalla serata di ieri (lunedì 28 ottobre) nella zona artigianale di Santa Giustina i lavori di asfaltatura di parti della via Emilia: per consentire l’intervento, fino a domani (mercoledì 30 ottobre) dalle ore 22 alle 7 alcuni tratti della strada statale saranno percorribili a senso unico alternato regolato da movieri o da impianti semaforici.

Giovedì 31 ottobre, invece, dalle ore 8,30 alle 16 Enel ha programmato lavori di manutenzione sulla rete, che comporteranno la sospensione del servizio elettrico nella zona di Sant’Ermete e San Martino dei Mulini. Anche il semaforo tra le vie Marecchiese e Trasversale Marecchia resterà disattivato per la durata dei lavori: per questo si raccomanda la massima attenzione per l’attraversamento. La Polizia locale della Valmarecchia sarà presente con agenti a presidio dell’incrocio nelle fasce orarie di maggior affluenza di traffico e qualora ne riscontrasse la necessità.

Al via anche la già annunciata messa in sicurezza del tratto di via Casale San Vito compreso tra le vie Regini e Vecchia Emilia, che fino al 29 novembre sarà percorribile a senso unico alternato dalle 7 alle 18 nei soli giorni feriali. L’intervento, che sarà realizzato dalla società in house Anthea, prevede la bonifica delle banchine laterali per allargare la sede stradale e consentire la sosta su un lato della via, la riasfaltatura di tutto il tratto stradale di circa 1,5 chilometri, la riqualificazione di un’area esistente in corrispondenza del civico 796 per la realizzazione di nuovi spazi per la sosta, la riqualificazione dell’area di sosta esistente e il rifacimento finale di tutta la segnaletica stradale.

