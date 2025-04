Santarcangelo. I comitati per la per la bonifica della ex Buzzi e quelli del Comitato Sant’Ermete e San Martino Cittadini in Allerta invitano il sindaco per un caffè … in comune

In data 4 aprile si sono riuniti i Referenti del Comitato di Cittadini per la bonifica della ex Buzzi e quelli del Comitato Sant’Ermete e San Martino Cittadini in Allerta, nell’occasione, hanno deliberato un comunicato congiunto, allo scopo di ottenere ascolto, risposte, ed un incontro con il Sindaco e le Istituzioni comunali preposte.

“ E’ passata un’ulteriore settimana dagli “appelli”, inviati tramite articoli sulla stampa locale, sia dal Comitato di Cittadini ex Buzzi, sia dal Comitato di Cittadini Sant’Ermete e San Martino Cittadini in Allerta. Nessuna email di risposta ricevuta, nessuna convocazione. Presumibilmente, i Comitati di Cittadini non molto sono graditi, forse, perché evidenziano i problemi dei territori e chiedono interventi, eppure, sono un fulcro di democrazia, perché riuniscono cittadini di ogni colore politico, senza scopo di lucro e con il solo fine del bene dei territori. Ecco allora la prima iniziativa congiunta dei due Comitati di Cittadini, che collaboreranno (pur mantenendo ognuno la propria autonomia), per ottenere risposte, incontri ed informazioni aggiornate sui territori di riferimento. Chiediamo semplicemente “un caffè con il Sindaco, ma in Comune”, intanto, se necessario, lavoreremo anche per unire altri Comitati presenti a Santarcangelo, con il fine di creare un fronte coeso, che desidera solo la giusta considerazione dei Comitati, con le loro necessità e le loro proposte, sintesi dei cittadini iscritti che vivono nei territori ”