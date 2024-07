Santarcangelo. Il consigliere Luigi Berlati, Forza Italia, presenterà nel prossimo consiglio comunale la proposta di istituire il ”GARANTE PER GLI ANZIANI”

Una mozione che vuole dimostrare il nostro impegno per la città di Santarcangelo e i suoi abitanti al di là del risultato elettorale, la dimostrazione che pur non essendo presenti in Consiglio Comunale come gruppo, per il momento, (condizione non necessaria per fare una buona politica sul e per il territorio) siamo attivi e attenti alle esigenze di tutti I santarcangiolesi.