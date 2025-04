Santarcangelo. Il potere delle parole gentili, venerdì 11 aprile, alla Biblioteca Baldini, incontro con il sociologo Giovanni Boccia Artieri

VENERDÌ 11 APRILE, ALLA BIBLIOTECA BALDINI, INCONTRO

CON IL SOCIOLOGO GIOVANNI BOCCIA ARTIERI

L’associazione Fermenta al lavoro su una serie di appuntamenti a tema

Venerdì 11 aprile alle 21, l’associazione clementina Fermenta incontrerà il sociologo e docente di comunicazione Giovanni Boccia Artieri, per parlare del Potere delle parole. Comunicazione gentile e linguaggio inclusivo, presso la Biblioteca Baldini di Santarcangelo di Romagna. Un momento in cui approfondire il tema dell’utilizzo delle parole più corrette nei diversi contesti, perché diventino un modo per creare ponti e costruire relazioni positive.

Si rifletterà inoltre sul perché il linguaggio abbia continuamente bisogno di essere ripensato e aggiornato, e come le parole, se usate in modo leggero e senza pensare, possano dare forma ad una realtà che rischia di essere piena di pregiudizi e categorie.

Sarà toccato anche il tema dell’inclusione, dei termini legati all’ambito della disabilità e della violenza verbale anche nei mondi, on-line e off-line, dei giovanissimi.

Con l’obiettivo di ragionare se sia possibile cambiare rotta, trovando nuove forme del comunicare, più attente e rispettose di tutti.



L’incontro – gratuito e aperto al pubblico – fa parte di Onda gentile, una serie di appuntamenti sul tema della gentilezza, per favorire il diffondersi di pensieri, stili e azioni che possano generare relazioni più empatiche ed inclusive, nei diversi contesti, reali e virtuali. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Biblioteca “A. Baldini” e con il patrocinio del Comune di Santarcangelo di Romagna.

Giovanni Boccia Artieri è sociologo e saggista, professore di Scienze della comunicazione presso l’Università degli studi di Urbino. Il suo lavoro si concentra soprattutto sulla relazione tra media, identità e società, i linguaggi e le forme espressive della modernità, oltre alle ricerche sull’hate speech online, la manipolazione dei media e la disinformazione, sui quali ha pubblicato numerosi studi e articoli. Dal 2017 è vicepresidente e membro del direttivo della Società scientifica italiana Sociologia, Cultura, Comunicazione. È tra i soci fondatori di Parole O_stili.

Fermenta è l’associazione nata nel 2019 a Santarcangelo di Romagna, dalla volontà di un gruppo di persone accomunate da una visione della città, che sia aperta e accogliente per tutti, e nella quale si possano vivere relazioni improntate al rispetto reciproco, alla gentilezza, alla comunicazione non ostile, e dove la comunità possa collaborare alla realizzazione del bene comune.

Per info e contatti: 347-0795217, fermenta2019@gmail.com, facebook: Fermenta, instagram: fermenta_aps.