Santarcangelo. Incidente a San Martino dei Mulini: 38enne sammarinese rimane incastrata nella sua auto, soccorsa dai vigili del fuoco

La notte scorsa si è verificato un incidente a San Martino dei Mulini, nel comune di Santarcangelo. Intorno all’1.55, una vettura Seat Leon con targa sammarinese, alla guida di una donna di 38 anni proveniente da Borgo Maggiore, ha perso il controllo finendo la sua corsa sulla rotonda situata all’incrocio tra via Tomba e via Trasversale Marecchia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la conducente dall’auto. Inoltre, sono stati presenti personale del 118 e i Carabinieri per effettuare i rilievi e fornire assistenza.

La donna è stata trasportata in ospedale a Cesena per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente e si stanno effettuando ulteriori indagini per stabilire le dinamiche dell’evento.