Santarcangelo. La Fiera di San Martino al via tra cibo, tradizioni, artigianato e commercio

La Fiera di San Martino è pronta a partire: già da questa sera (giovedì 9 novembre) con l’anteprima sarà possibile vivere l’atmosfera del più grande evento dell’autunno santarcangiolese, che entrerà nel vivo domani (venerdì 10) per poi proseguire sabato 11 e concludersi domenica 12 novembre.

Già da questa sera saranno attivi gli oltre cento punti dedicati al mondo del cibo fra osterie, food truck, e street food, ambulanti, birrifici e case vinicole: le proposte spazieranno dai prodotti della tradizione locale di Casa Romagna in piazza Ganganelli alle tipicità delle altre regioni italiane della Casa dell’Autunno in piazza Marini, dalle “luverie” di via Saffi ai menù delle cucine internazionali nei food truck dietro il Municipio, a cui si aggiungono i punti ristoro distribuiti tra le piazze Ganganelli e Marconi (compreso lo stand “Al castagni di Bec” dei volontari Caritas), le vie De Bosis e Faini, la piazzetta del Lavatoio e piazzale Francolini.

La piadina romagnola, in particolare, sarà protagonista come da tradizione delle due iniziative della Pro Loco domenica 12 novembre in piazza Ganganelli: il 24° Palio della piada – concorso riservato ai cuochi amatoriali, a partire dalle ore 14 – e La Pida di Bècch, premio per la migliore piada prodotta da osterie e piadinerie di Santarcangelo, dalle ore 17.

Non mancheranno, in ogni caso, gli appuntamenti culturali legati alla tradizione nello spazio eventi di piazza Ganganelli. A inaugurare le iniziative, già questa sera (giovedì 9) alle ore 21, la serata musicale “Buskers in Fiera”, con Alex Magnani, Martin Navello e Paolo Sgallini. Per i più piccoli, domani (venerdì 10) alle ore 16 è in programma la commedia di burattini “Nonna Volpe” della compagnia Vladimiro Strinati, mentre in serata (ore 21) si rinnova l’appuntamento con la poesia dialettale per la veglia alla vigilia di San Martino.

Alla voce tradizioni, ovviamente, non poteva mancare all’appello la 54^ Sagra dei Cantastorie – che si svolgerà sabato 11 novembre alle ore 10 e alle 14,30 – mentre il dialetto torna protagonista delle visite guidate alle grotte in dialetto romagnolo “Sgrane’ è temp”, in programma alle ore 15 e 16,30 (partenza dalla sede Iat di via Battisti 5, prenotazione obbligatoria al numero 0541/624270). Tra le iniziative legate alla tradizione anche due appuntamenti allo Sferisterio: la partita di tamburello organizzata dall’associazione sportiva Lorenzo Amati (sabato 11 novembre alle ore 15) e le prove di tiro con l’arco a cura della Compagnia Draconis – Mons Jovis (domenica 12 novembre dalle 9,30 alle 17).

Il programma delle iniziative legate alla Fiera si completa con la mostra “Sancisi Isaia e figli. Esportatori di Romagna”, visitabile al Musas (Sala dei Fabbri) nei tre giorni della Fiera dalle 15,30 alle 19 e poi fino al 3 dicembre negli orari di apertura del museo. La mostra a cura di Renzo Sancisi – che sarà inaugurata venerdì 10 novembre alle ore 16,30 – ripercorre attraverso premi e attestati, cimeli e curiosità, il mezzo secolo dell’attività vinicola santarcangiolese.

Oltre al centinaio di posteggi riservati ai punti ristoro, altrettanti sono quelli assegnati al commercio: dalla campionaria nelle vie del centro all’agricola in piazzale Francolini, dagli artigiani in via Battisti e sotto il porticato del Municipio ai creativi di “Fattamano a Sammartino” (portici di via Garibaldi), fino ai banchi degli esercenti del centro commerciale naturale. Anche per la Fiera dei Becchi, infatti, è stata riposta la modalità semplificata già sperimentata a San Michele, che consente ai negozi e agli esercizi commerciali del borgo di esporre la propria merce direttamente su suolo pubblico, di fronte al proprio negozio.

Sul fronte del divertimento, infine, oltre al luna park già attivo in piazzale Campana fino a domenica 12, sabato 11 novembre dalle ore 23,30 all’Odeon Club è in programma l’evento “San Martino after game”, a cura di Sintonica. Tutte le informazioni sulla Fiera – dai dettagli sulle iniziative alle indicazioni relative alla viabilità – sono pubblicate sul sito www.santarcangelofiere.it/.

Comune di Rimini