Santarcangelo. PD: Filippo Sacchetti e il confronto fra i candidati sindaco di Cgil senza gli altri candidati

Filippo Sacchetti: “Al confronto fra candidati sindaco di mercoledì sera mi sono trovato solo, ma nonostante il tentativo degli altri contendenti la discussione e gli approfondimenti non sono mancati: il lavoro è la nostra priorità e difendere lavoratori, famiglie, giovani e anziani è il cuore del programma per una comunità ancora più coesa e inclusiva”

“Al confronto tra candidati sindaci proposto dalla CGIL mercoledì sera al Parco Clementino mi sono ritrovato da solo. Difficile pensare che quelli degli altri candidati fossero solo disguidi o contrattempi. Ma nonostante il tentativo, la discussione e gli approfondimenti non sono mancati, perché il lavoro è la nostra priorità. Difendere lavoratori, famiglie, giovani e anziani è il cuore del programma per una comunità ancora più coesa e inclusiva e ringrazio la Cgil e i presenti per l’interessante e costruttivo confronto che è scaturito: amministrare o candidarsi a farlo significa mettersi al servizio della città, stringere un patto con tutta la comunità e non solo una parte, assumersi una responsabilità che va sempre rispettata. Sempre. E’ con la gente e fra la gente che vogliamo costruire la Santarcangelo del futuro ed è mantenendo gli impegni presi che si inizia a farlo concretamente”. Così il candidato della coalizione di centrosinistra Filippo Sacchetti all’indomani del secondo confronto pubblico organizzato a Santarcangelo, prima da Confesercenti e l’altro ieri dalla Cgil che chiedeva ai tre candidati sindaco di pronunciarsi su – lavoro, welfare, istruzione, tassazione, legalità, sanità, anziani, PNRR e una rosa di temi a scelta per l’ultima risposta.

“Dopo il rammarico iniziale della segretaria Francesca Lilla Parco per l’assenza dei candidati delle altre liste, ho avuto la possibilità di illustrare le nostre idee e le nostre proposte sulle tematiche individuate e il confronto con i presenti è stato utile e importante. Partendo dal primo punto, si è evidenziato come a Santarcangelo sia aumentata in questi ultimi anni sia la quantità di lavoratori che la qualità del lavoro grazie alle politiche di sostegno dell’amministrazione e ad insediamenti produttivi di eccellenza e ho Introdotto il tema degli asili nido aziendali, che anche negli incontri di questa campagna elettorale ci vengono sollecitati da diversi imprenditori. Dopo aver messo in fila tutti i servizi loro dedicati (dai trasporti a chiamata che andranno incentivati alle occasioni ricreative del centro anziani) il discorso sulla terza età si è ampliato all’accordo con Asp Valloni che prevede l’ampliamento dei posti al Suor Angela Molari e ai grandi sforzi che stiamo compiendo per non perdere il presidio medico nelle frazioni causa pensionamenti dei medici (a Canonica il Comune si è assunto il costo dell’affitto ambulatorio pur di mantenerlo aperto). Ma con Ausl si stanno attivando ragionamenti anche sul servizio di infermiere di quartiere” prosegue Sacchetti, che chiude su uno dei temi più caldi, il PNRR: “Le criticità per mancanza di strategie nazionali sono forti, ma il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza è una grande opportunità che il nostro Comune ha colto e ha già dato importanti risultati in fatto di Ciittadella del benessere, Met… Dai dati della Cgil, tra pubblico e privato su Santarcangelo sono stati intercettati 38 milioni di euro e saranno una grossa spinta per continuare a rendere la città sempre più vivibile, bella e attrattiva”