Santarcangelo. Polizia locale, gli agenti in via Balducci a Canonica in seguito al ribaltamento di un autotreno. Strada chiusa per consentire le operazioni di ripristino

Nella prima mattinata di oggi (giovedì 27 marzo) la Polizia locale è intervenuta in via Balducci, nella frazione di Canonica, in seguito al ribaltamento di un autoreno adibito al trasporto di pollame, finito dalla carreggiata nel fosso.

Verificate le condizioni del conducente, risultato illeso, gli agenti della PL – in collaborazione con il Servizio Ambiente del Comune – hanno attivato immediatamente gli enti competenti per i controlli e i ripristini necessari: i Vigili del Fuoco di Rimini per la messa in sicurezza del mezzo, gli operatori di Enel per il ripristino della linea elettrica in seguito all’abbattimento di un palo, il Consorzio di Bonifica della Romagna e Arpae per una serie di verifiche puntuali in merito al riversamento del gasolio che alimentava il mezzo nel fosso consorziale adiacente alla strada.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la via è stata chiusa al traffico nel tratto di circa 200 metri compreso tra il civico 173 e l’incontro con la SP92. Al momento non è possibile determinare le tempistiche della conclusione dell’intervento, che comprende il recupero dei 4mila polli trasportati dal mezzo e la rimessa in carreggiata dell’autotreno da parte della gru intervenuta appositamente sul posto, rese difficili dalle condizioni del terreno bagnato. Al termine delle operazioni, i Servizi tecnici comunale verificheranno le condizioni della banchina per poi provvedere alle opere di ripristino.

Comune di Santarcangelo