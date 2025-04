Santarcangelo presenta il suo brand di destinazione turistica e il calendario eventi 2025

Prenderà il via pubblicamente tra due settimane il nuovo viaggio per lo sviluppo e la promozione del turismo cittadino: Santarcangelo presenterà infatti il suo brand di destinazione turistica e il calendario eventi 2025 con un evento dedicato, in programma venerdì 9 maggio.

A partire dalle ore 17,30, la prestigiosa cornice della Rocca Malatestiana ospiterà un incontro dedicato tanto agli operatori del settore quanto alla cittadinanza nel suo insieme, con diversi ospiti che presenteranno le nuove progettualità strategiche per il futuro del turismo santarcangiolese.

La serata si aprirà con la performance artistica del cantautore santarcangiolese Andrea Amati, seguita dai saluti introduttivi del sindaco Filippo Sacchetti e di Marina Colonna dei Principi Paliano, proprietaria della Rocca Malatestiana, a cui spetteranno gli onori di casa.

A seguire, Stefano Bonini di Trademark Italia illustrerà le risultanze dell’indagine di mercato sul turismo santarcangiolese condotta nel 2024, mentre Andrea Cicchetti di Moab presenterà la nuova brand identity di Santarcangelo e le strategie di promozione per lo sviluppo turistico cittadino.

Le conclusioni saranno affidate all’assessora al Turismo, Sport e Commercio della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, prima del rinfresco di chiusura con prodotti del territorio che rappresenteranno un volano particolarmente importante anche nella nuova strategia di promozione turistica, nata da un percorso di condivisione con partner del settore FoCuS, Pro Loco, Città Viva e Blu Nautilus.

Comune di Santarcangelo

(foto: Claudio Zamagni)