Santarcangelo. Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili lungo la via Emilia e l’ex ferrovia

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili lungo la via Emilia e l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, due nuovi percorsi dedicati alla mobilità sostenibile che saranno completati entro la fine del 2025.

Due gli interventi in corso lungo la via Emilia: la riqualificazione della pista ciclabile esistente tra la rotatoria della Strada di Gronda e via Bornaccino – per un valore di 180mila euro a carico del privato – che sarà completato entro il mese di giugno, più il secondo relativo alla realizzazione del nuovo tratto compreso tra la stessa via Bornaccino e via Piadina.

Quest’ultimo tratto è destinato a completare il percorso ciclopedonale che collegherà continuativamente Santa Giustina al parco Francolini: previsto nell’ambito dell’accordo pubblico-privato del Poc relativo all’area dell’ex stabilimento Paglierani, sarà ultimato entro l’estate.

Anche il tratto della pista ciclabile lungo l’ex ferrovia che collega la via Emilia a via Budriolo è compreso nell’accordo “Paglierani” del Piano operativo comunale, per un valore complessivo di 800mila euro a carico del privato attuatore. In questo caso i lavori sono praticamente in via di ultimazione, ma per veder completato il percorso ciclopedonale occorrerà attendere la fine dei lavori per l’ultimo tratto, avviati nelle scorse settimane.

L’ultima parte del percorso – in corso di realizzazione nell’ambito dell’urbanizzazione “Forever Green” – collegherà via Trasversale Marecchia con la ciclabile di via Scalone, ricongiungendosi al tratto già completato tra via Budriolo e via Trasversale Marecchia nell’ambito dell’urbanizzazione “Florina”: in questo caso, i lavori dovrebbero essere completati in autunno.

È concluso, intanto, l’intervento di razionalizzazione dell’incrocio tra via dell’Acero e la via Emilia, effettuato proprio in occasione della riqualificazione del relativo tratto del percorso ciclopedonale lungo la SS9 l’intersezione, dunque, è nuovamente percorribile in entrambi i sensi di marcia, mentre resta da realizzare la segnaletica orizzontale – temporaneamente rinviata a causa della pioggia – che sarà completata nei prossimi giorni compatibilmente con le condizioni meteo.

La nuova regolamentazione dell’incrocio, adottata per garantire una maggiore sicurezza stradale, prevede l’obbligo di svolta a destra in uscita da via dell’Acero sulla Statale 9, nonché il divieto di svolta a sinistra su via dell’Acero per i veicoli che transitano sulla SS9 in direzione Rimini.

Comune di Santarcangelo