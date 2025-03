Santarcangelo. Riaperto il museo “Nel Mondo di Tonino Guerra”

Si è svolta oggi (venerdì 21 marzo), nell’anniversario della scomparsa del Maestro, la riapertura del museo “Nel mondo di Tonino Guerra”: dopo un attento restauro, infatti, il museo ha riaperto le sue porte presentando in mostra le opere del Poeta e numerose creazioni realizzate in collaborazione con gli artigiani del territorio.

All’inaugurazione – di fronte a oltre 70 persone che poi hanno visitato il nuovo allestimento del museo – sono intervenuti il sindaco Filippo Sacchetti e Andrea Guerra, presidente dell’Associazione culturale Tonino Guerra, alla presenza di autorità quali la consigliera regionale Alice Parma, l’assessora del Comune di Rimini Francesca Mattei, il presidente di FoCuS Alessandro Giovanardi, il presidente del Consiglio comunale Tiziano Corbelli, nonché diversi assessori e consiglieri comunali.

“Sabato scorso in biblioteca abbiamo presentato ‘Cultura e Comunità’, dieci progetti + 1 per il Piano strategico della Cultura di Santarcangelo, un ‘inventario’ dei luoghi della cultura cittadini tra i quali il museo ‘Nel Mondo di Tonino Guerra’ ha un ruolo fondamentale: oggi è una bella giornata, perché un tassello di grande pregio torna a far parte dell’offerta culturale di Santarcangelo” dichiara il sindaco Filippo Sacchetti. “Non per caso abbiamo scelto di condividere con la città le linee d’indirizzo per la politica culturale dei prossimi anni alla vigilia delle Giornate di marzo per Tonino: perché Guerra per noi è stato e continua a essere davvero un Maestro, un punto di riferimento capace di indicarci la strada verso uno stile di vita slow e sensibile nei confronti della bellezza che la natura sa offrire e l’essere umano è capace di produrre”.

“Dopo la firma della convenzione nello scorso mese di ottobre, ci siamo messi all’opera con impegno e cura per riaprire il museo, un punto di riferimento che non poteva mancare nella città di Santarcangelo, dove Tonino è nato e vissuto per tanti anni, maturando esperienze determinanti per il suo percorso artistico” dichiara Andrea Guerra in rappresentanza dell’Associazione intitolata al padre. “Tonino ha detto che ‘abbiamo bisogno di luoghi che siano uno specchio per le nostre riflessioni’, e il museo intende essere proprio questo: un luogo in evoluzione, in cui il lavoro non può ancora considerarsi completo ma in cammino verso il grande obiettivo di testimoniare a tutto tondo il contributo artistico e culturale di Tonino, insieme alle Giornate di marzo e al festival ‘Luoghi dell’Anima’”.

Tra le novità in mostra presso il museo “Nel Mondo di Tonino Guerra” anche alcuni scatti realizzati dal Maestro a Mosca negli anni ’80 e le stampe create insieme all’artista santarcangiolese Lucio Bernardi.

Il Tonino fotografo

Negli anni ’80, durante i suoi primi anni a Mosca, Tonino Guerra rimase colpito dalle imponenti vetrine dei negozi, ormai desolatamente vuote. Queste esposizioni spogliate dello sfarzo rivelavano, nella loro essenzialità, lo sforzo resiliente di una poetica dignità dei piccoli gesti. Il Maestro non solo le fotografò, ma invitò anche gli amici in visita dall’Italia a catturarle, suggerendo di includere nei riflessi del vetro l’imponenza dei monumenti, per amplificarne l’impatto visivo ed emotivo. Le immagini, rimaste a lungo nei vecchi rullini, sono state selezionate ed editate dal noto fotografo tedesco Dirk Vogel.

Lucio Bernardi e Tonino Guerra

Lucio Bernardi, “l’artista artigiano”, è uno dei più importanti pittori santarcangiolesi del dopoguerra. Nato nel 1919, Bernardi inizia a operare nel fervido ambiente artistico della fine degli anni ’40, il cosiddetto “Circolo del Giudizio”. Negli anni ’80, Lucio e Tonino celebrano da grandi amici la loro complicità, dando vita a una serie di stampe che uniscono le illustrazioni, di cui Lucio era maestro, ad alcune delle più celebri poesie di Tonino.

Comune di Santarcangelo