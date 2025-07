Santarcangelo. Rilascio tesserini di caccia, le aperture straordinarie dell’ufficio Anagrafe

Martedì 22 e 29 luglio, 5 e 12 agosto dalle ore 14 alle ore 16 l’Ufficio Anagrafe resterà aperto esclusivamente per la consegna dei tesserini di caccia per la stagione venatoria 2025-2026. Il tesserino è il documento indispensabile per poter andare a caccia su tutto il territorio nazionale durante la stagione venatoria.

Si raccomanda di portare con sé la documentazione necessaria.

Requisiti (da dichiarare nel modulo)

-residenza nel Comune di Santarcangelo

-essere titolare di Licenza di porto d’armi per uso caccia

-aver provveduto al versamento della Tassa di Concessione Governativa di porto di fucile uso caccia e dell’addizionale

-aver provveduto al versamento della quota assicurativa

-aver provveduto a comunicare alla Provincia di Residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta gli ATC\CA ai quali è regolarmente iscritto

-aver provveduto al versamento della quota d’iscrizione ATC\CA

-aver riconsegnato il tesserino dell’anno precedente

Per saperne di più vai alla scheda informativa dedicata

Comune di Santarcangelo