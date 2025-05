Santarcangelo. Riqualificazione rete fognaria, da lunedì 21 ottobre modifiche a circolazione e sosta nelle vie Amalfi e Dalla Chiesa

Proseguono i lavori di Hera per la riqualificazione della rete fognaria della zona di via della Pace, Carlo Alberto della Chiesa, Amalfi, Celletta dell’Olio e SP14: al fine di consentire l’installazione di una tubazione dalle dimensioni importanti per la linea fognaria mista, a partire da lunedì 21 ottobre e per le prossime settimane sono previste modifiche alla viabilità e alla sosta che interesseranno le vie Carlo Alberto dalla Chiesa e Amalfi, compreso il parcheggio all’incrocio delle due vie, a servizio del nido d’infanzia Rosaspina.

Nel corso della prima fase dell’intervento – prevista dalle ore 7 lunedì 21 alle ore 18 di mercoledì 31 ottobre – la porzione di parcheggio compresa tra le vie Amalfi, Carlo Alberto dalla Chiesa e il vialetto d’ingresso al nido sarà interdetta al traffico e alla sosta, fatta eccezione per mezzi di soccorso e della ditta esecutrice. Resta disponibile invece l’area di sosta compresa tra il vialetto e via Carlo Alberto dalla Chiesa che sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia: l’accesso pedonale al nido Rosaspina resta comunque garantito. Eccezionalmente a doppio senso di marcia, sarà anche l’ultimo tratto di via Amalfi, fino all’incrocio con via Capri, dove sarà in vigore anche il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata. Ulteriori modifiche alla viabilità sono in programma per le settimane successive.

L’ordinanza completa è pubblicata sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.

Nel dettaglio, l’intervento prevede la realizzazione della nuova fognatura mista per lo smaltimento delle acque della zona Via Pace, Carlo Alberto della Chiesa, Amalfi, Celletta dell’Olio e SP14: 650mila euro il costo dei lavori, che rientrano nel progetto più generale di efficientamento idrico e fognario di particolare rilievo che permetterà una maggiore razionalizzazione dei deflussi fognari e una drastica riduzione degli allagamenti a seguito di eventi metereologici importanti, grazie all’adeguamento delle tubazioni interrate esistenti.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

Comune di Santarcangelo