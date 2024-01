Santarcangelo. Schianto nella notte a San Martino dei Mulini, auto si ribalta fuori dalla strada

Paura a San Martino dei Mulini, nell’area di Santarcangelo, a seguito di un incidente verificatosi nella notte intorno alle 2.30. I Vigili del Fuoco sono stati rapidamente chiamati ad agire in seguito all’impatto violento avvenuto in via Savina.

Per ragioni ancora sconosciute, da accertare dai Carabinieri, un’automobile si è rovesciata sulla strada, finendo fuori dal percorso con le ruote in aria; il conducente ha riportato lievi ferite. Oltre ai Vigili del Fuoco, una squadra dei Carabinieri è intervenuta sul luogo dell’incidente per eseguire rilievi e accertamenti di routine. Le autorità competenti stanno indagando per determinare le cause dell’incidente.