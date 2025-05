Santarcangelo, stretta definitiva sulla caccia: divieto permanente lungo i fiumi Marecchia e Uso

Stop definitivo alla caccia lungo i percorsi ciclopedonali dei fiumi Marecchia e Uso. L’amministrazione comunale ha approvato una nuova ordinanza che stabilisce un divieto permanente di esercizio venatorio nelle aree adiacenti ai due tracciati naturalistici, unificando le disposizioni precedenti risalenti al 2021 e 2023.

La nuova misura nasce dalla necessità di garantire sicurezza e fruibilità dei percorsi frequentati quotidianamente da ciclisti, pedoni, sportivi e famiglie. L’ordinanza stabilisce che, per una fascia di 50 metri su entrambi i lati dei fiumi, è vietata qualsiasi forma di caccia – sia vagante sia da appostamento temporaneo – durante tutta la durata della stagione venatoria, indipendentemente dai cambiamenti annuali del calendario regionale.

Resteranno ammessi solo gli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, mentre in tutta l’area di interdizione sarà obbligatorio tenere le armi scariche e sarà vietato esplodere colpi che possano attraversare i tracciati ciclopedonali.

Con questo intervento, il Comune di Santarcangelo trasforma in norma stabile ciò che fino ad oggi era soggetto a rinnovo. Una scelta motivata non solo dal rispetto per la sicurezza dei cittadini, ma anche dal desiderio di valorizzare il patrimonio naturalistico rappresentato dai percorsi lungo Marecchia e Uso, sempre più frequentati come luoghi di svago, sport e contatto con la natura.

Il rispetto dell’ordinanza sarà affidato ai Carabinieri Forestali, alla Polizia provinciale e alle Guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientali. Le violazioni comporteranno sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche conseguenze penali.

Una misura chiara e duratura, che ribadisce la priorità della tutela pubblica in aree frequentate e sensibili, restituendo al territorio una visione di convivenza più armonica tra uomo e ambiente.