Santarcangelo. “Un caffè con il sindaco” torna sabato 26 luglio al bar Casale di Sant’Ermete

L’incontro “Un caffè con il sindaco” torna sabato 26 luglio alle ore 11 al bar Casale di Sant’Ermete, per un confronto con la cittadinanza sulle principali novità riguardanti la frazione, la città di Santarcangelo e alcune notizie d’interesse generale.

Come accaduto in occasione dei primi quattro incontri – due in centro compreso un appuntamento speciale dedicato alla violenza di genere, uno a Canonica e a San Michele – per circa un’ora sarà possibile confrontarsi con il sindaco anche sulle notizie dalla città e dal mondo davanti a un caffè.

“Un caffè con il sindaco” proseguirà con appuntamenti a rotazione, una volta al mese, nei bar del centro e delle frazioni, offrendo l’occasione per un momento di dialogo con i cittadini sui temi più attuali per Santarcangelo e non solo.

Comune di Santarcangelo