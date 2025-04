Santarcangelo. Virginia Pecci ha spento cento candeline

Nel pomeriggio di ieri (martedì 22 aprile) Virginia Pecci ha celebrato il centesimo compleanno insieme ai due figli, Nevio e Gabriella, ad alcuni tra nipoti e pronipoti, al sindaco Filippo Sacchetti e all’assessore ai Servizi alla persona Filippo Borghesi, nonché a tutti gli ospiti e gli operatori della Casa dei Nonni Valmarecchia.

Da circa una decina d’anni, infatti, la signora Pecci è ospite della comunità di alloggio per anziani di Sant’Ermete. Nata il 22 aprile 1925 a Rimini, Virginia ha abitato per tutta la sua vita tra Rimini e Santarcangelo: prima di sposarsi, nel 1950, risiedeva ad esempio nella zona vicino allo stadio e alla SP49 – Trasversale Marecchia.

A parte alcune stagioni estive passate a lavorare presso un’impresa di imbottigliamento di bevande in via Florio a Rimini, la signora Virginia ha lavorato per tanti anni come sarta insieme al marito Valerio Fernando Vaccarini.

Comune di Santarcangelo