Sant’Ermete, auto si ribalta sulla Marecchiese: paura in strada ma nessun ferito grave

Momenti di tensione nella mattinata di mercoledì 21 maggio lungo la Strada Marecchiese, all’altezza della zona industriale nei pressi della sede Anelli, dove un’auto si è ribaltata improvvisamente, finendo ruote all’aria in mezzo alla carreggiata.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenute le squadre della Polizia Locale, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato in sinergia per mettere in sicurezza la zona e gestire la viabilità.

Nonostante la dinamica spettacolare e la scena impressionante del veicolo capovolto, gli occupanti sono riusciti a uscire da soli dall’auto, fortunatamente senza riportare lesioni gravi. Gli accertamenti sanitari avrebbero escluso conseguenze rilevanti.

L’episodio ha comunque causato notevoli rallentamenti al traffico, specialmente nei tratti in direzione monte, con disagi per i pendolari e gli autotrasportatori. La viabilità è tornata regolare solo dopo la rimozione del mezzo incidentato e la completa bonifica della strada.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo uno degli assi viari più trafficati del territorio, dove anche un piccolo imprevisto può provocare disagi estesi.