Sanzioni, a San Marino colpita la Skyline Aviation: chi c’è dietro i jet di lusso per Kirill e Medvedev. (articolo di M.Gerevini del 13.06.22)

Il patriarca Kirill I, la moglie dell’ex primo ministro Medvedev, la conduttrice della tv di Stato Nailya Asker-Zade e altri dirigenti russi di altissimo livello hanno viaggiato con lussuosi jet privati che partivano dagli hangar di una piccola e apparentemente insignificante società di San Marino. La sconosciuta Skyline Aviation, sede in via Consiglio dei Sessanta 99 (10 minuti dalla Rocca, 20 da Rimini), con il suo Gulfstream G450 da 40 milioni e i suoi 3 Bombardier è finita a sorpresa nel mirino del dipartimento del Tesoro americanoche dà la caccia ai patrimoni degli oligarchi più vicini al Cremlino.

La banca pubblica russa Poche burocratiche righe ufficiali affogate tra centinaia di nomi nel lungo dossier del 2 giugno che sancisce una nuova «stretta» di Biden sui russi. Al di là degli effetti pratici limitati (il provvedimento del Tesoro di Washington colpisce beni e transazioni solo sul territorio americano) il messaggio è chiaro: colpiamo a 360 gradi. Sullo sfondo si intravede una storia ancora poco nitida nella quale il ruolo di Skyline sarebbe quello di una società di copertura, in mezzo alla Romagna, della grande banca pubblica russa Vtb, da vent’anni feudo incontrastato di un putiniano di ferro (e per questo plurisanzionato), Andrej Kostin.

La lista nera Gli americani hanno inserito nella lista nera Skyline Aviation per i suoi voli in Crimea e in Ucraina identificando in particolare un aeromobile con sigla T7-OKY. La società sammarinese, oltre a gestirlo, avrebbe anche un interesse nella proprietà. Uno schema proprietario in base al quale jet controllati da Vtb Bank sono finiti a società offshore del capo dello staff dell’amministratore delegato Kostin. E sarebbe proprio questo collaboratore strettissimo di Kostin, di cui non viene fatto il nome, a gestire ancora i jet privati attraverso Skyline. Kostin e Vtb sono già stati colpiti dalle sanzioni e ora tocca alla collegata Skyline e all’aereo T7-OKY, evidentemente considerati beni riconducibili, seppure indirettamente, a loro.

La tessitura diplomatica Proviamo a capirci di più. Innanzitutto: perché a Mosca nel 2016 decidono di creare una compagnia aerea privata proprio nel microstato? Poche tasse, pratiche rapide e una certa anacronistica riservatezza (i soci delle aziende sammarinesi non sono pubblici) aiutano, soprattutto se la diplomazia ha seminato. L’asse con la Russia si era fatto molto stretto negli ultimi anni, culminando con la visita nel 2019 del ministro degli esteri Sergej Lavrov, atterrato con un aereo di Stato a Rimini il 20 marzo e ripartito il mattino del 21 marzo dopo i festeggiamenti in Romagna dei suoi 69 anni. Dalla Russia è poi arrivato Sputnik che ha vaccinato gran parte dei 33 mila sammarinesi.

La licenza della Rocca L’aggressione all’Ucraina ha rotto la luna di miele con Putin. San Marino, rinunciando come la Svizzera alla sua storica neutralità, ha appoggiato le sanzioni finendo nella lista nera di Mosca. E nell’organigramma della rete diplomatica è stato cancellato Vladimir Lisin, l’industriale dell’acciaio moscovita, dal 2002 console onorario di San Marino in Russia. La Skyline aveva ricevuto sei anni fa dall’Autorità per l’aviazione civile di San Marino il Coa (certificato di operatore aereo) cioè la licenza per tutto il mondo al trasporto aereo non di linea di passeggeri, con il prefisso nazionale di registrazione «T7». La sede è allo stesso domicilio dell’Autorità per l’aviazione di San Marino. Skyline risulta però oggi in liquidazione con licenza sospesa. L’uomo che l’ha gestita per anni, Oleg Gurov, un russo di 54 anni, dallo scorso novembre è il liquidatore. Non è chiaro che fine abbiano fatto nel frattempo i cinque aerei: un Bombardier Global Express (45 milioni di dollari, 950 km/h, 11mila km di autonomia, fino a 19 passeggeri), altri due business jet della stessa famiglia, ma con prestazioni leggermente inferiori e il Gulfstream G450 da 40 milioni che può trasportare da 14 a 19 passeggeri a oltre 900 km/h per oltre 6mila km.

I viaggi dell’oligarca Su questo lussuoso jet con «targa» T7-ZZZ ha viaggiato più volte il patriarca di Mosca Kirill. Così raccontavano le inchieste condotte negli anni scorsi dal blogger russo Alexei Navalny , in carcere dal 2021, e da altri siti russi di informazione libera, secondo i quali i registri di viaggio venivano manipolati. Ma incrociando i tracciati dei voli con i movimenti ufficiali di vari esponenti della nomenclatura russa, è stato appurato, per esempio, che il Gulfstream T7-ZZZ il 25 agosto 2017 era a Kurgan, a pochi metri da Kirill, quando l’arcivescovo ortodosso arrivò nella città della Russia siberiana per una sua visita ufficiale. Non sarebbe stato l’unico volo del patriarca sul lussuoso jet. Secondo la Chiesa ortodossa i responsabili di questi servizi sono mecenati privati.

La moglie di Medvedev Secondo altre fonti, lo stesso aeromobile è stato utilizzato anche dall’ex capo di stato maggiore del Cremlino Sergey Ivanov, dal vice primo ministro Yuri Trutnev, dal fiduciario di Putin, Nikolai Tsukanov e da diversi alti funzionari. Sui Bombardier della compagnia sammarinese Skyline hanno viaggiato, invece, Svetlana Medvedeva, moglie dell’ex primo ministro Dmitry Medvedev e la giornalista televisiva Nailya Asker-Zade che da anni avrebbe una relazione con il numero uno di Vtb Bank, Kostin. Servizi privati offerti con il denaro della banca pubblica? In realtà non è chiaro di chi sia Skyline anche se per gli americani c’è un collegamento con Vtb.

Il cerchio magico del Cremlino Però il liquidatore Oleg Gurov risulta essere direttore anche di un’altra compagnia, la russa Business Aero che utilizzava veivoli di proprietà della Vtb. E chi è uno dei due azionisti della Business Aero? Alexander Vorontsov, capo dello staff di Kostin. Tra l’altro Skyline e Business Aero utilizzano lo stesso server di posta. Quindi Skyline anche se non ha un rapporto diretto, trasparente e ufficiale con Vtb è direttamente collegata a una società russa del capo dello staff di Kostin. E con i suoi aerei ha scarrozzato per anni a 7mila euro all’ora i fortunati appartenenti al cerchio magico del potere del Cremlino, e dintorni.

Mario Gerevini, Corriere.it