Sanzioni da quasi 40.000 euro per attività di noleggio imbarcazioni illegali a Rimini

La Guardia Costiera di Rimini ha intrapreso l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2024”, nel corso della quale sono state inflitte sanzioni per un totale di quasi 40.000 euro a nove persone che hanno effettuato attività di intermediazione nel settore del noleggio di imbarcazioni senza le necessarie autorizzazioni. Questi soggetti, individuati attraverso piattaforme online come siti web e social media, operavano come mediatori tra skipper, proprietari di imbarcazioni da diporto e clienti in cerca di offerte per uscite in mare.

La figura del “mediatore del diporto” richiede una qualifica professionale specifica e l’iscrizione presso la Camera di Commercio. Il forte incremento di richieste sui canali digitali ha spinto la Capitaneria di Porto a monitorare attentamente l’attività lungo la costa, che si estende tra Cattolica, Riccione, Rimini e Bellaria.

Le verifiche hanno avuto esito positivo e, in conseguenza di ciò, sono state emesse sanzioni amministrative di 5.000 euro per coloro che operavano come mediatori non registrati e di 3.600 euro per chi noleggiava senza i requisiti richiesti. L’operazione mira a garantire la legalità e la sicurezza nel settore nautico, tutelando gli utenti e i professionisti del settore.